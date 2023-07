Le thriller québécois Les chambres rouges charme l’Europe 

Le film Les chambres rouges, du réalisateur Pascal Plante, a reçu une ovation de plusieurs minutes lors de sa première mondiale le 4 juillet en République tchèque. Une semaine plus tard, le long-métrage a déjà été vendu en France, en Belgique et en Suisse, a annoncé mardi le distributeur Entract Films.

Présenté mardi dernier au Festival international de Karlovy Vary, le film du jeune réalisateur de Les faux tatouages (2018) et Nadia, Butterfly, sélectionné à Cannes en 2020, a reçu un accueil chaleureux de la part des quelque 1200 cinéphiles dans la salle.

Ce thriller psychologique plonge dans l’univers du web clandestin, ou dark web, et met en vedette Juliette Gariépy et Laurie Babin dans les rôles de deux jeunes femmes obsédées par un tueur en série.

Le film a également reçu des critiques favorables de plusieurs médias spécialisés aux États-Unis comme Collider, Screen Daily, Deadline et The Hollywood Reporter, qui l’a décrit comme un thriller glacialement efficace , soulignant aussi le grand talent des deux jeunes comédiennes.

C’est un soulagement. Je suis fier du film, je dirais même que c’est mon plus accompli jusqu’à présent, a affirmé Pascal Plante, réalisateur et scénariste, dans un communiqué. Cette première acquisition internationale sur les territoires francophones européens est un gage de confiance important… et nous travaillons fort pour que ce ne soit que le début.

Les chambres rouges sera présenté en ouverture du 27e Festival Fantasia, qui se tiendra du 20 juillet au 9 août à Montréal. Le film prendra l’affiche le 11 août dans les salles de cinéma du Québec.