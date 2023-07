Une résidence de Shawinigan ferme ses portes

Ce sont six résidences pour aînés qui ont fermé leurs portes en Mauricie et Centre-du-Québec depuis l’année dernière.

Plaisir de Vivre hébergeait des locataires autonomes et semi-autonomes. Guy Trudel, un résident de 81 ans, est l’un d’eux. Il doute d’être en mesure de trouver un autre logement qui correspond à ses besoins, d’autant plus qu’il a un petit chien. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) n’accepte pas les animaux dans ses installations.

« Si je ne trouve rien, je vais être obligé d’aller faire du camping dans le parc Saint-Jean-Baptiste. » — Une citation de Guy Trudel, résident

Actuellement on est démunis, on ne sait pas où on s’en va , ajoute M. Trudel.

Louise Tellier, une autre résidente, se sent aussi désemparée, d’autant plus que l’annonce a été soudaine.

« J’avais trouvé mon paradis et là je me fais dire : "tu t’en vas". » — Une citation de Louise Tellier, résidente

Elle s’inquiète quant aux frais qui seront à débourser pour ce déménagement imprévu. Son loyer pour le mois de juillet a déjà été payé et elle devra en payer un second ailleurs. Elle venait d’emménager à Plaisir de Vivre il y a deux mois seulement.

Parmi les locataires, on compte également une dame de 98 ans qui devra se reloger.

Des frais qui augmentent

La propriétaire de la résidence n’a pas souhaité s’adresser à la caméra pour commenter la fermeture. Mais celle-ci affirme que la situation financière était devenue insoutenable. Elle parle notamment de la facture d’épicerie qui a pratiquement doublé depuis la pandémie, passant de 4000 $ à 8000 $ par mois. Les assurances quant à elles sont passées de 4800 $ à 13 000 $.

En contrepartie, les délais de remboursement de frais de soins de santé par le gouvernement se faisaient de plus en plus longs. Augmenter le loyer des résidents n'était pas non plus une avenue possible pour la propriétaire.

Les résidents ont reçu la directive de quitter d’ici le 20 juillet, mais en vertu des dispositions en vigueur, ils disposent d'un délai de neuf mois pour partir.

S'il le faut, l'établissement restera ouvert pendant cette période, mais la propriétaire se demande comment elle fera pour tenir ne serait-ce que parce que ses sept employés quittent également.

La députée de Laviolette–Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif, déplore le fait que la résidence ait dû fermer ses portes.

Ça met en lumière des problématiques sur lesquelles on doit travailler, tant sur le terrain, qu’au CIUSSS [ MCQ ] et au ministère [de la Santé et des Services sociaux] , dit-elle.

Pour la députée, il s’agit d’un échec personnel, puisqu’elle avait offert un soutien financier à la résidence, en vain.

Le CIUSSS MCQ informe quant à lui que l’exploitante n’a pas transmis de date de fermeture ni de plan de cessation à l’heure actuelle , ce que les propriétaires de résidences pour personnes âgées sont tenus de faire neuf mois à l’avance en cas de fermeture.

Le CIUSSS MCQ confirme qu’un accompagnement sera offert aux personnes âgées et à leur famille dans la recherche et la transition vers un nouveau logement.

Avec les informations de Louis Cloutier