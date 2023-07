Une mairesse démissionne quelques heures avant le dépôt d’une enquête sur l’éthique

Dans une déclaration envoyée à Radio-Canada, la désormais ex-mairesse dit espérer que son départ permettra de faciliter le travail du conseil municipal.

« J'en suis arrivé à la regrettable conclusion que si je reste mairesse de cette communauté, ma présence continuera à détourner l'attention du Conseil de l'importante tâche qui consiste à servir cette communauté. C'est donc le cœur lourd que j'ai pris la décision difficile de démissionner de mon poste de mairesse. » — Une citation de Rennie Harper, ex-mairesse de Nipawin

Je reste une membre engagée de la Ville de Nipawin. Je remercie la collectivité de m'avoir fait l'honneur et le privilège d'en être la mairesse au cours des six dernières années et demie , écrit-elle.

L'ex-mairesse de Nipawin a refusé une demande d'entrevue.

En mai dernier, une plainte portant sur l'éthique de Mme Harper avait amené la Ville à lancer une enquête. La nature de cette plainte n'a toutefois pas été rendue publique.

Le rapport de la firme BLOOM Centre for Municipal Education, chargée de cette enquête, a été déposé lundi soir. L'enquête visait à déterminer si le comportement de la mairesse était conforme au code d'éthique de la Ville.

On ignore encore si ce rapport sera rendu public.

BLOOM Centre for Municipal Education devait initialement présenter son rapport le 26 juin, mais le conseil municipal de Nipawin a prolongé le délai de l'enquête.

Les 4400 habitants de la petite ville, située à environ 270 km au nord-ouest de Saskatoon, iront donc aux urnes afin d'élire leur prochain maire ou mairesse. Aucune date n'a encore été sélectionnée.

Avec les informations Alexander Quon