Au Manitoba, un agent de la Gendarmerie yoyale du Canada (GRC) a reçu l’ordre de démissionner pour avoir violenté sa conjointe et pour conduite en état d’ivresse, selon une décision rendue par le comité de déontologie de la GRC.

Ce dernier était, entre autres, accusé d’avoir mis le feu aux cheveux de sa conjointe et de lui avoir tiré dessus avec une arme à balles BB.

L'agent compte plus de 15 ans de service au sein de la GRC et a plaidé non coupable sur sept chefs d’accusation portés contre lui.

Lors de l'audience disciplinaire, il a indiqué que sa partenaire et lui partageaient des moments en couple qui étaient parfois brutaux, mais que ces actions étaient mutuelles et consentantes.

Il aurait aussi frappé sa conjointe, à plusieurs reprises, à coup de poing à l'épaule, sur les côtes et à la tête, en indiquant c'était sa manière de lui montrer de l'affection.

Kevin Harrison a présidé l’audience disciplinaire dans cette affaire. Il indique que le comportement de l’agent allait au-delà de ce qui peut être considéré comme des comportements ludiques.

Son comportement s’est passé en public. Ces comportements qui pouvaient être espiègles au début sont vite devenus des comportements violents , indique-t-il.

« Les actions de [l'agent] ont démontré sa négligence insensée envers [la victime]. On ne peut pas excuser ce qui s'est passé. » — Une citation de Extrait de la décision du comité de déontologie de la GRC

[Il] a enfreint les valeurs centrales de la GRC et il n'a pas respecté les normes éthiques et morales demandées de la GRC . Ses actions enfreignent sa capacité de faire son travail correctement , indique la décision du comité de déontologie de la GRC .

Avec les informations de Darren Bernhardt