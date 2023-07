Coup d’envoi du Carnaval caribéen de Toronto

Le Carnaval caribéen de Toronto, présenté comme le plus grand événement du genre en Amérique du Nord, a officiellement commencé mardi à la place Nathan Phillips.

Une foule et plusieurs dignitaires se sont rassemblés en début d’après-midi pour célébrer le début des festivités costumées, musicales et culturelles, qui s’étaleront sur près d’un mois. Le traditionnel défilé en point d’orgue, prévu le 5 août, attire généralement plus d'un million de personnes.

Un des participants, Fernando Monroe, fera partie des quelque 10 000 personnes qui composeront le fameux défilé.

Il raconte ce qu'il apprécie dans ces festivités.

J'aime la diversité, tout le monde est amical et les gens sont là pour s'amuser , souligne-t-il. C'est aussi une célébration culturelle qui signifie beaucoup pour lui. Ça remonte loin dans mes racines. Les quatre dernières générations de ma famille ont participé au Caribana [le nom officieux du festival, NDLR ].

Fernando Monroe dit que le lancement du carnaval permet de rencontrer d'autres participants. Photo : Radio-Canada

Isabelle Fraser et Akira Authier se sont rendues devant l'hôtel de ville pour participer à une présentation de costumes, un élément clé du carnaval. Mme Authier, originaire de Trinidad, assure que la musique est ce qui lui plaît le plus dans ce festival, parce que je peux toujours danser avec mes amis et ma famille .

Isabelle Fraser et Akira Authier ont exprimé leur enthousiasme au lancement du festival. Photo : Radio-Canada

Une célébration inscrite au patrimoine de l'UNESCO

La mairesse élue de Toronto, Olivia Chow, qui est à la veille de son assermentation, a notamment pris la parole. Elle a vanté l’aspect culturel et la célébration de la diversité qu’offrent le carnaval, inscrit depuis 2019 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l’ UNESCO .

J’ai sauté [sur les rythmes] pendant de nombreuses années et ça a toujours été le point culminant de mes étés , a-t-elle dit.

Jennifer Hirlehey est la présidente du Carnaval caribéen, qu’elle considère comme le plus grand spectacle au monde.

Que la fête commence! , a-t-elle exprimé lors de son discours d'ouverture.

Mme Hirlehey a profité de sa tribune pour appeler à de meilleurs financements après avoir essuyé des refus en ce sens de la part des différents ordres de gouvernement.