Quarante ans du Gîte ami : le calme des petites victoires

Une petite salle commune. De simples chambres aux allures de royaume pour leurs résidents. Mon Calme, c’est le nouvel hébergement de transition du Gîte ami. Lentement mais sûrement, les gens s’y refont une vie.

Je pensais que ça allait être plus compliqué. On avait quand même un déménagement à faire, ça me stressait quand même beaucoup , confie Roxanne Gendron, une résidente depuis quelques mois.

Les personnes hébergées au Motel Montcalm ont dû déménager le 1er juillet. Destination : un bâtiment limitrophe, pouvant accueillir 30 personnes afin de les accompagner dans leur retour à une vie bien à eux.

La vie de Roxanne Gendron a basculé après qu'elle ait été victime d'un acte criminel il y a six ans. Photo : Radio-Canada

Mme Gendron a été victime d’un acte criminel il y a six ans, et sa vie a basculé. Si elle ne souhaite pas se confier sur ces événements, elle raconte avec émotion un cheminement semé d’aide sociale, de la rue et d’intervenants à qui elle doit beaucoup.

Assise sur son lit simple, dans une petite chambre heureusement climatisée par cette chaleur accablante, Roxanne s’exprime en phrases courtes, mais pleines de sens. Ma vie a changé ici. Là, je me suis sentie comprise, écoutée, soutenue. Tout de suite, je n'avais pas besoin de me répéter. Je me suis sentie moins seule, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins seule , raconte-t-elle.

Elle confie qu’elle aurait dû se battre pour préserver son ancien logement où elle a habité trois ans. Mais voilà : elle s’est plutôt résignée à le quitter.

« Je ne pensais pas que j’aurais de la misère à trouver un bachelor. » — Une citation de Roxanne Gendron, résidente du Mon Calme

Elle deviendra ainsi une autre victime de la crise du logement. De décembre à mai dernier, cette jeune mère de famille se promènera de place en place .

Aujourd’hui, elle touche enfin sa pleine indemnité de victime d’acte criminel. Elle a fait le ménage de ses papiers, avec l’aide des intervenants de Mon Calme. Ses impôts sont à jour. Elle contemple le moment où, son toit bien à elle sur la tête, elle pourra aller chercher sa fille de 11 ans à l’école.

Ça représente tout d’être en ordre dans mes choses, dans mes papiers. Ça me fait de la place pour autre chose , dit-elle, soulagée.

Travailler sur la base

Car le travail des intervenants en est une des petites choses essentielles. On travaille pour leur réinsertion sociale , indique Francis Gouin, chef d’équipe au Mon Calme.

Francis Gouin dirige l'équipe d'intervenants de l'hébergement Mon Calme. Photo : Radio-Canada

Ce qui veut dire aider les résidents à obtenir de nouvelles pièces d’identité et mettre à jour leurs impôts, notamment. Au cœur de leur approche : l’autonomie et la volonté de la personne. On travaille avec eux. On travaille ce sur quoi ils ont décidé de travailler , ajoute l’intervenant.

Il cite notamment la consommation et la gestion des émotions. La troisième phase, c’est vraiment la recherche de logement.

On s'est rendu compte que c'est dans des petites structures avec de l'accompagnement qu'on qu'on arrive à remettre des gens dans une certaine normalité et des fois retrouver un logement, un emploi , renchérit François Lescalier, directeur adjoint exécutif au Gîte ami.

Si le nombre de tentes aux abords du Gîte ami continue de grossir, les chiffres provenant de l’hébergement Mon Calme permettent l’espoir.

François Lescalier est directeur adjoint exécutif du Gîte ami. Photo : Radio-Canada / Julien David-Pelletier

Cinquante personnes ont trouvé un toit

Les intervenants qui se relaient 24 heures sur 24 au Mon Calme peuvent compter sur des victoires tangibles. Dans la dernière année, ce sont 50 personnes qui se sont trouvé un toit après être passées par l’hébergement de transition.

Parmi ces personnes, c'était essentiellement des gens qui venaient de perdre leur logement, qui n'étaient pas encore entrés dans la spirale de la rue et qui ont pu remonter, on va dire, les marches assez rapidement , précise François Lescalier.

Pierre Fréchette se rétablit lui aussi au Mon Calme. J’ai pris le mauvais chemin , raconte-t-il.

Avec l'aide des intervenants du Gîte ami, Pierre Fréchette est en train de peu à peu se reconstruire. Photo : Radio-Canada

L’homme d’une soixantaine d’années a subi un accident de travail il y a quelques années. Aujourd’hui, ses genoux en souffrent. Je ne pleurais pas avant. Il n’y a rien qui pouvait m’atteindre. À un moment donné, le mur, il arrive. Ça m’a pris 4 à 5 mois à m’en relever , raconte Pierre.

Après une vie à retenir ses émotions, Pierre pleure maintenant. Il versera d’ailleurs quelques larmes en parlant de l’équipe du Mon Calme.

Et surtout, il a repris confiance en lui.

Quarante ans d’urgence

Il y a 40 ans, le Gîte ami a été lancé et il y avait 12 places sur le site. Aujourd'hui, on est à 120 places sur nos 4 endroits. Ça montre vraiment que la situation ne s’est pas améliorée, bien au contraire , se désole François Lescalier.

Tout autour du bâtiment principal de l’organisme, les tentes se sont multipliées dans les derniers mois. Il y en a maintenant plus d’une centaine.

On compte maintenant plus d'une centaine de tentes aux abords du Gîte ami. Photo : Radio-Canada

Les données indiquent que 20,5 % des admissions au Gîte ami dans la dernière année concernent des primo-arrivants en itinérance qui ont perdu leur logement et qui se retrouvent sans soutien , peut-on lire dans un communiqué transmis par l'organisme.

Tous les soirs, l’équipe du Gîte ami doit refuser l’entrée à de nombreuses personnes. Depuis le printemps, un bloc sanitaire a été installé dans le stationnement qui jouxte l’organisme. Pour les 100 personnes qui campent, il y a quatre toilettes et deux douches.

« On doit gérer l’urgence des droits humanitaires comme l’accès à l’eau, l’accès à l’électricité. » — Une citation de François Lescalier, directeur adjoint exécutif, Gîte ami

Au dernier conseil municipal de la ville de Gatineau, une somme de 5,9 millions de dollars a été débloquée pour soulager le milieu de l’itinérance. De celle-ci, 400 000 $ seront alloués à la construction d’un projet d’hébergement de transition. Cinq millions de dollars seront dédiés à la construction d’une halte permanente, dont on ne connaît pas encore l’échéancier.

C’est sûr qu’on a accueilli [la nouvelle] avec une grande satisfaction. [...] Ça répond à un besoin humanitaire qui était pressant, celui d’avoir une structure stable. Mais ce n’est pas ça qui va résoudre la question de l’itinérance à Gatineau , prévient M. Lescalier.

Le projet ne lèvera pas de terre avant deux à trois ans , cela dit. C’est par la suite que viendra le réel défi, celui de doter cette nouvelle structure d’une équipe permanente.

On a 90 employés et on a un taux de roulement de 60 % par année. C'est très important. Pourquoi? Parce que nos salaires ne sont pas compétitifs par rapport à ceux des services de santé du CISSS de l'Outaouais. C'est un métier qui est très dur, très exigeant et souvent on a des gens qui sont très jeunes et c'est une expérience qui peut être douloureuse et difficile , précise M. Lescalier.

Son espoir réside dans le soutien à la transition des personnes. Il faut que le déclic soit personnel. Nous, on sait que ce système fonctionne parce qu’il a déjà été mis en pratique à Trois-Rivières, Sherbrooke et Québec. Gatineau avait un peu de retard, mais maintenant, ça va mieux. On sait qu’un continuum de services, ça porte ses fruits , se réjouit-il.