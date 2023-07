Le nouveau festival gastronomique YXE Street Eats veut souligner les produits locaux

Le quartier de River Landing à Saskatoon accueille un nouveau festival gastronomique, le YXE Street Eats, du 11 au 16 juillet. Ce dernier réunit des restaurants, des débits de boissons alcoolisées et des artistes locaux.

Cet événement intervient alors que le célèbre festival Taste of Saskatchewan a annoncé, il y a quelques mois, sa décision de suspendre ses activités pour cette année. Selon des sources médiatiques locales, cette annulation a été motivée par les défis économiques liés à l'inflation et à la diminution des revenus.

La directrice des médias et du marketing du festival YXE Street Eats, Maygen Kardash, explique que cet événement mettra à l'honneur les restaurants locaux tout en accordant une importance particulière aux produits saskatchewanais.

Il y aura des divertissements, des activités et des vendeurs locaux, le tout dans le plus bel endroit de Saskatoon, le quartier de River Landing , affirme Maygen Kardash.

C'est l'occasion idéale de tout déguster, des classiques à la cuisine internationale en passant par les créations inspirées par les chefs.

Maygen Kardash souligne que l'entrée au festival est gratuite. Des établissements comme Parlor, RollerBar et POP Wine Bar vont participer à cet événement .

Le festival gastronomique YXE Street Eats se poursuivra jusqu'au 16 juillet. Photo : Radio-Canada / Trevor Bothorel

De son côté, la directrice des spectacles du festival, Venessa Liang, précise que l'événement vise aussi à apporter à Saskatoon de nouvelles saveurs que les gens n'ont peut-être pas encore essayées .

Nous avons beaucoup de choix, de la cuisine japonaise à la cuisine végétarienne indienne , indique Venessa Liang.

On a organisé ce festival en quelques semaines. [...] La préparation était vraiment un défi à la fois pour nous et pour les vendeurs, d'autant plus que le secteur de la restauration a de la difficulté à attirer la main-d’œuvre.

Selon elle, le festival YXE Street Eats prévoit également de mettre en place un concours, le Saskatoon's Got Talent, visant à encourager les jeunes de la Saskatchewan à partager leurs talents lors de cet événement.

Nous aurons des prix énormes pour [les gagnants], par exemple 3500 $ pour le premier gagnant, 1000 $ pour le second et 500 $ pour le troisième , déclare Mme Liang.

C'est passionnant de voir nos jeunes se produire et être encouragés par leurs amis et leur famille tout en profitant d'un bon repas et de bonnes boissons.

Avec les informations de Leisha Grebinski