Le président de la Fédération de l’UPA Bas-Saint-Laurent, Gilbert Marquis, rêve d’une équipe volante d’agriculteurs à la retraite qui pourrait donner un coup de main aux agriculteurs qui souhaitent prendre congé. Il estime que trop souvent, les travailleurs agricoles attendent trop avant de prendre du répit.

« Si on veut garder de l’agriculture au Bas-Saint-Laurent, il va falloir s’occuper de nos producteurs, c’est sûr. » — Une citation de Gilbert Marquis, président de la Fédération de l'UPA Bas-Saint-Laurent

Le découragement, il est là, présentement. Il n’y a pas de main-d’œuvre agricole pour les aider. Tu sais, quand tu es là sept jours par semaine, tout le temps, et que tu veux prendre une petite vacance. [Dans ce cas], ça pourrait se faire , estime M. Marquis.

Gilbert Marquis et l'équipe de l'UPA du Bas-Saint-Laurent souhaitent également créer une maison de répit pour les agriculteurs de l'Est-du-Québec.

Il existe présentement une seule maison du genre dans la province, à Saint-Hyacinthe. C’est l’organisme Au cœur des familles agricoles (ACFA) qui offre ce service. Les agriculteurs épuisés peuvent s’y reposer quelques jours et obtenir du soutien psychologique.

M. Marquis estime que la région bénéficierait d’un tel endroit. On a eu un producteur qui y est allé et qui voulait avoir sa travailleuse de rang avec lui, sans ça, il n’y allait pas. Tout au long du processus, il s’est confié. Normalement, ça ne se fait pas, mais elle l’a fait parce qu’il y a eu du financement pour ça. Il faut mettre ces choses-là en place pour rassurer nos producteurs agricoles , insiste M. Marquis.

Plus de ressources en santé mentale sont demandées par l'UPA du Bas-Saint-Laurent pour soutenir les agriculteurs de la région. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Plus de soutien du gouvernement demandé

Actuellement, les agriculteurs de la région peuvent compter sur les services de deux travailleurs de rang de l'organisme ACFA, dont le psychosociologue Gabriel Roussel qui sillonne les fermes du Bas-Saint-Laurent depuis quelques mois déjà.

Ce dernier qualifie d'essentiels les projets d'une maison de répit et d'une équipe tactique. Je pense que les besoins vont émerger aussi en sachant que c’est en place , dit-il.

Il y a cependant encore fort à faire en matière de sensibilisation auprès des agriculteurs. Ce n’est pas un milieu tant propice pour demander de l’aide. C’est énormément d’heures de travail, on ne peut rien lâcher, il faut tenir le coup. Mettre le genou à terre et demander de l’aide, c’est difficile et ça demande de faire de la sensibilisation et de la formation , ajoute-t-il.

Gilbert Marquis croit que le gouvernement du Québec doit en faire plus pour soutenir les propriétaires de fermes.

Je pense que notre gouvernement, il va falloir qu’il s’interroge un peu plus que ça , mentionne-t-il.

« On ne peut pas juste dire « Mangeons local ». Il faut passer à l’action ! » — Une citation de Gilbert Marquis, président de l'UPA Bas-Saint-Laurent.

Le président de l'UPA du Bas-Saint-Laurent, Gilbert Marquis, et le directeur de la coopérative Unoria, Olivier Pastor, ont annoncé mardi les détails d'une nouvelle loterie au profit du service d'intervention psychosociale de première ligne. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

M. Roussel estime qu’il faudrait notamment davantage de travailleurs de rang pour répondre à la demande et agir de façon préventive. On pourrait faire plus de travail de proximité, aller même à la rencontre des agriculteurs, des agricultrices, prendre des nouvelles , décrit-il.

L'UPA, l'ACFA et la coopérative Unoria ont d’ailleurs lancé, mardi, la loterie Au cœur de l’agriculture d’ici , afin de financer les services d’intervention psychosociale de première ligne. L'objectif est de recueillir 66 000 $, tout en offrant la chance aux agriculteurs de remporter six prix d’une valeur globale de 24 185 $.

M. Marquis espère que tous ces efforts permettront aussi d’assurer la relève. On est un monde à part l’agriculture. Mais quand on donne des services pour accompagner le jeune, le producteur qui commence, si quelqu'un va le voir et commence à jaser avec lui, le rassurer, l’accompagner, ça lui fait du bien en partant de savoir qu’il a quelqu’un qu’il peut appeler aussi. On n'avait pas cela avant. [Et] il y en a eu des suicides au Bas-Saint-Laurent , conclut M. Marquis.

Avec les informations d'Isabelle Damphousse et de Lisa-Marie Bélanger