De l’eau potentiellement contaminée à La Baie, selon une étude de l’Université de Montréal

Le professeur responsable de la recherche, Sébastien Sauvé, cible la base de Bagotville comme source potentielle de contamination.

Un premier échantillonnage a été réalisé par l’UdeM en octobre 2021. Les résultats des analyses obtenus en octobre 2022 ont démontré une présence du contaminant jusqu'à quatre fois plus importante que la recommandation proposée par Santé Canada. Sébastien Sauvé affirme avoir averti les autorités en novembre 2022 après avoir remarqué ces résultats, car il entrevoyait un enjeu de santé publique. Une autre série d’échantillons ont été prélevés en décembre 2022 et les derniers résultats sont entrés autour de février 2023.

Moi, je ne boirais pas l’eau de La Baie , a affirmé Sébastien Sauvé lors d’un échange de messages textes, en citant l’ampleur des tests réalisés.

Santé Canada suggère une limite de 30 nanogrammes par litre d’eau de PFAS pour qu’elle demeure sécuritaire à la consommation. Sébastien Sauvé indique que le pire échantillon recueilli à La Baie présentait 129 ng/L de PFAS.

« Le premier échantillon qu’on a pris à La Baie est vraiment la pire concentration qu’on a mesurée au Québec. » — Une citation de Sébastien Sauvé, professeur de chimie environnementale à l’UdeM

Il n’existe aucune norme au Québec sur la présence de PFAS dans l'eau.

L’étude effectuée par l’UdeM ciblait des échantillons précis. Le professeur ne peut donc pas préciser quels sont les secteurs de La Baie qui sont touchés.

La base militaire de Bagotville a été identifiée comme possible source par le chercheur. Photo : Radio-Canada / Vicky Boutin

Pour nous, c’est un processus de recherche, donc, on continue notre travail, on veut publier ça, mais comme il y avait un intérêt, je trouvais, de santé publique, on a tout de suite avisé le ministère de l’Environnement du Québec et, éventuellement, après ça, Santé Canada, la direction de la santé publique du Québec et la Ville de Saguenay, a indiqué le professeur de chimie environnementale à l’UdeM en entrevue à Radio-Canada. Donc, ils sont au courant depuis, pour la plupart, plusieurs mois.

La même étude avait révélé des taux élevés également à Saint-Donat et Val-d'Or. Les résultats de Saint-Donat montrent la présence d’un total de 68 à 82 nanogrammes/litre (ng/L) de PFAS par échantillon. Du côté de Val-d'Or, un puits d'appoint avait montré un taux allant jusqu'à 171 ng/L. Toutefois, les échantillons du puits principal allaient de 35 à 37 ng/L.

Des risques pour la santé

Les polyfluoroalkylés sont des molécules chimiques qui présentent certaines propriétés utiles puisqu’elles repoussent l’eau ainsi que la graisse et résistent à la chaleur, selon Sébastien Sauvé. Les experts ne craignaient pas ces substances au départ, mais les avancées de la science ont permis de leur trouver des effets toxiques potentiels.

À lire aussi : Des contaminants éternels dans l’eau potable de villes québécoises

« Les effets qui sont reconnus, c’est les petits poids chez les bébés à la naissance, il y a un impact sur le métabolisme des lipides, donc potentiellement sur le cholestérol, a-t-il enchaîné. Ce sont certains cancers qui sont associés à une exposition excessive aux PFAS [...] Il y a un effet sur le système immunitaire, donc la réponse aux vaccins est diminuée quand on est exposé à trop de PFAS . »

Une possible provenance de la base militaire de Bagotville

Pour le professeur de chimie de l’Université de Montréal, la base militaire de Bagotville est la cible la plus facile quant à l’origine des PFAS .

On a quelque chose d’exceptionnel comme concentration et on a une base militaire, qui sont reconnues [comme source potientielle], il y a beaucoup de cas aux États-Unis qui sont associés aussi aux bases militaires. Donc, oui, c’est un soupçon. Ça reste un soupçon, on ne peut pas le prouver hors de tout doute, à tout le moins, pas sans faire plus d'échantillonnage pour voir l'étendue et voir les profils.

Sébastien Sauvé ajoute qu’il faudrait également vérifier avec les Forces armées canadiennes si les profils mesurés correspondent à des produits qu’ils utilisent. La mousse pour éteindre les feux est notamment l’une de ces substances.

Le Bloc québécois demande plus de transparence d’Ottawa

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, et le député bloquiste de Jonquière, Mario Simard, ont tenu un point de presse à Saguenay, mardi, pour demander au premier ministre, Justin Trudeau, de rendre publiques toutes les informations concernant la contamination de sols et de sources d’eau souterraines par des écoulements de PFAS en provenance de la base militaire de Bagotville.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, demande à Justin Trudeau de rendre publiques toutes les informations concernant la contamination des sols et des sources souterraines d'eau par des écoulements en provenance de la base militaire de Bagotville. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon-Lalancette

Tout récemment, Justin Trudeau est venu à Saguenay rencontrer la mairesse, mais presque sans activité publique, a affirmé Yves-François Blanchet par voie de communiqué. Au même moment, des rumeurs commençaient à circuler concernant des déversements de PFAS à Bagotville. Il est nécessaire que la Ville et les citoyens soient informés s’ils sont exposés à des risques, depuis quand ils le seraient et des solutions envisagées. De même, il serait déplorable que le gouvernement de Justin Trudeau le sache depuis des mois ou des années sans avoir rien fait ni dit.

Les élus de la Ville de Saguenay vont participer à une rencontre plénière mercredi matin pour prendre connaissance de la situation. La Ville a aussi convoqué les médias pour un breffage technique où seront aussi présents des représentants du gouvernement fédéral et de la direction de la santé publique. Une assemblée spéciale du conseil municipal devrait suivre cette rencontre.

Avec les informations de Gabrielle Morissette