À vos trottinettes ! La circulation sur rue sera permise dès le 20 juillet à Gatineau

Les trottinettes électriques seront légales dès le 20 juillet au Québec, grâce à un projet pilote lancé dans la province.

Elles pourront circuler sur les pistes cyclables ainsi que sur certaines routes dont la limite de vitesse est établie à 50 km/h et moins. Les trottinettes ne pourront pas dépasser la limite des 25 km/h.

Les usagers devront se conformer aux mêmes règles de sécurité que les cyclistes. Il est notamment interdit de circuler avec son téléphone en main ou avec des écouteurs et les piétons ont toujours la priorité.

Seules les personnes âgées de 14 ans ou plus pourront circuler en trottinettes électriques et elles devront obligatoirement porter un casque. Elles devront également avoir une pièce d'identité confirmant leur âge.

Un permis de cyclomoteur n'est toutefois pas nécessaire.

Par courriel, la Ville de Gatineau a confirmé qu'un changement au règlement sur le stationnement et la circulation sera nécessaire.

Nul ne peut faire usage sur la chaussée de patins à roulettes ou à glace, de skis, d’une planche à roulettes, d’un véhicule assisté, d’un véhicule-jouet ou d’une trottinette, sauf pour traverser une rue , peut-on lire dans le règlement 300-2006 de la municipalité. Le conseil municipal devra donc adopter une résolution pour que celui-ci soit modifié en concordance à la nouvelle loi provinciale , précise-t-on.

Les policiers et policières du Service de police de la Ville de Gatineau feront preuve de tolérance et de bon usage de leur pouvoir discrétionnaire d’ici la prise de décision du Conseil , assure-t-on par courriel.

Un pas de plus pour la mobilité

Pour la mobilité durable, c’est une bonne nouvelle , fait valoir la directrice des opérations chez MOBI-O, Émilie Rachiele-Tremblay. C’est une option de plus [qui est] légale pour se déplacer.

Cette dernière croit que la trottinette vient répondre à certaines lacunes des autres moyens de transports actifs comme la marche et le vélo.

On peut se déplacer plus loin qu’à pied , énumère-t-elle. On peut se rendre au travail sans avoir peur d’avoir chaud, comme en vélo. C'est aussi beaucoup plus petit et facile à entreposer, donc on n’a pas peur de se faire voler.

« C’est une bonne façon de faire de l’intermodalité, donc d’utiliser plusieurs moyens de transport pour un long déplacement. » — Une citation de Émilie Rachiele-Tremblay, directrice des opérations chez MOBI-O

Mme Rachiele-Tremblay soutient qu'il s'agit d'une occasion de réflexion pour la Société de transport de l'Outaouais (STO). Est-ce que, au même titre que les vélos, les trottinettes seront acceptées à bord des autobus de la STO ? Il faudra se pencher sur la question, selon elle.

Au moment d'écrire ces lignes, la STO n'était pas en mesure de fournir des détails en réponse à cette question.

Cette nouvelle réglementation, qui s'adresse aux particuliers, ouvre également la porte aux compagnies qui offrent des services de location de trottinettes électriques libre-service.

La directrice des opérations chez MOBI-O indique cependant que les compagnies de ce genre doivent se soumettre à des règles supplémentaires en matière d'entreposage et de stationnement des bolides.

Les trottinettes électriques circulent à Ottawa depuis 2020. Photo : Radio-Canada / Camille Boutin

Il est déjà permis de circuler en trottinette électrique dans la province voisine. En 2020, le gouvernement de l'Ontario a lancé un projet permettant à plusieurs municipalités de mettre à la disposition des citoyens des trottinettes électriques.

À Ottawa, 600 trottinettes ont circulé dans les rues entre juin et octobre 2020. Le projet a été reconduit chaque année depuis.

Avec les informations de Nelly Alberola et de Marie-Jeanne Dubreuil