« La FTC n'a pas démontré qu'elle était capable de prouver que cette opération était susceptible d'affaiblir la concurrence dans cette industrie. » — Une citation de Jacqueline Scott Corley, juge fédérale américaine

La décision, datée de lundi et publiée mardi, ne concerne que la procédure d'urgence intentée par la FTC et non le fond de l'affaire, qui sera tranché ultérieurement. Une audience est prévue fin août dans ce dossier.

L'autorité de la concurrence avait lancé cette procédure sur la base d'articles de presse suggérant que [Microsoft et Activision] envisageaient sérieusement de finaliser l'acquisition malgré l'opposition de plusieurs organismes de régulation, selon le document déposé à la mi-juin.

Londres rouvre la porte

Outre la FTC, son équivalent britannique, la Competition and Markets Authority (CMA), a mis son veto au mariage Microsoft-Activision-Blizzard, plaidant des effets néfastes sur la concurrence du marché du jeu vidéo en nuage (cloud gaming).

Le président de Microsoft, Brad Smith, a néanmoins annoncé mardi que le groupe allait soumettre à la CMA des propositions pour tenter de répondre [à ses] inquiétudes quant au rachat d'Activision.

Nous sommes prêts et prêtes à examiner toute proposition de Microsoft pour amender la transaction , a indiqué la CMA dans une réaction transmise à l' AFP , tandis que Microsoft a choisi de suspendre l'action intentée devant la justice britannique contre le veto initial de cet organisme de régulation.

La Commission européenne a pour sa part approuvé en mai le rachat.

Une transaction historique

La transaction Microsoft-Activision-Blizzard ferait du géant de l'informatique la troisième entreprise mondiale du secteur, moyennant une opération valorisée à 69 milliards de dollars américains (88,8 milliards de dollars canadiens), selon l'estimation publiée lors de l'annonce du rachat, en janvier 2022.

Nous sommes reconnaissants et reconnaissantes au tribunal de San Francisco pour cette décision rapide et approfondie et espérons que d'autres juridictions continueront à œuvrer à une résolution rapide [des contentieux encore en cours] , a réagi dans un communiqué le président de Microsoft, Brad Smith.

Celui-ci a également réaffirmé la volonté du groupe de répondre aux préoccupations des organismes de régulation .