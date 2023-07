Le couvert forestier et la pratique de coupe à blanc des arbres dans l’est ontarien inquiètent de plus en plus des résidents. À présent, des voix s’élèvent pour demander aux municipalités de meilleurs règlements pour protéger les forêts dans les Comtés unis de Prescott Russell (CUPR).

Emmanuelle Laroque vit à Limoges depuis 12 ans. C’est avec un brin de nostalgie qu’elle repasse dans sa mémoire l’époque où sa maison était entourée d'une faune et d'une flore particulièrement riche.

[Avant] il y avait des cerfs qui venaient [dans la forêt],on voyait beaucoup de biodiversité en termes d’animaux et de plantes. [La forêt] a été rasée et laissée de côté. La forêt a ensuite poussé et ils l’ont raser de nouveau.[Pourtant] les oiseaux étaient revenus. Ils l’ont rasé l’été passé [à cause] des maisons qui s'en viennent , regrette Mme Laroque.

La résidente de l'est ontarien, Emmanuelle Laroque Photo : Radio-Canada / Chantal Dubuc

Fatiguée de voir son environnement perdre de la verdure, Mme Laroque a décidé de militer contre la déforestation. Elle s’est ainsi jointe à Éco-Est, un organisme communautaire composé des bénévoles qui militent pour l’environnement. Puis, elle est devenue l’une des pionnières du groupe écologiste Mères au front.

« C'est aussi la forêt où mes enfants ont grandi. Ils allaient jouer avec les grenouilles dans les marécages. Donc, je vois mes enfants vivre un grand deuil par rapport à cette perte là. [...] Pour eux, chaque fois qu’ils voient un arbre se faire arracher, c’est un peu comme si on arrachait une partie de leur enfance. » — Une citation de Emmanuelle Laroque, résidente de Limoges

La Conservation de la Nation Sud (CSN) estime que la couverture forestière de Prescott et Russell représentait environ 28,1 % du territoire en 2014, alors que le gouvernement fédéral recommande qu'elle recouvre 30 % du territoire.

Emmanuelle Laroque aimerait que les municipalités s'engagent à protéger les forêts et à prioriser le dossier climatique.

Si on n'a pas de plan, on ne peut pas vraiment avoir de lignes directrices pour savoir comment on fait pour affronter ces enjeux-là , soutient Mme Laroque.

Les municipalités du CUPR peuvent interdire la coupe à blanc

Le directeur de l’urbanisme des CUPR , Louis Prévost, explique que la loi sur les municipalités de l’Ontario permet aux municipalités de paliers supérieurs comme dans le cas des CUPR, d’adopter des règlements pour empêcher la coupe à blanc ou la coupe d’arbres individuels.

Les CUPR peuvent également déléguer cette responsabilité aux municipalités. Ensuite, ce serait à elles de décider, si oui ou non, elles veulent le faire.

On a envoyé une lettre à chaque municipalité locale des CUPR . Il y a six des huit qui ont accepté d’adopter [les règlements] , a ajouté M. Prévost.

Le directeur de l’urbanisme précise toutefois qu’il n’existe actuellement aucune réglementation interdisant à un agriculteur, par exemple, d’effectuer une coupe à blanc sur son territoire.

Qu’on le veuille ou pas, il y a de bonnes terres agricoles même s’il y a du boisé dessus. Généralement, les boisés sont coupés pour avoir de la nouvelle terre et là en ce moment, il n'y a aucune réglementation , a-t-il illustré.

Changer les mentalités

À Casselman, la Ville a récemment mis sur pied un comité environnemental pour s'attaquer aux enjeux écologiques.

L’objectif est de créer un plan d'action comprenant des règlements et des politiques pour protéger les arbres.

J'espère que par l'intermédiaire de notre comité de l'environnement, nous pourrons établir des normes et être des modèles pour la communauté et montrer aux gens comment les municipalités peuvent influer sur le changement.[...] Mon rêve serait qu’un jour un drone prenne des photos de Casselman et que tout soit vert. [...] Pour y arriver, nous avons besoin que le comité établisse des standards , a fait valoir la mairesse Geneviève Lajoie.

De son côté, Emmanuelle Laroque persiste et signe : l'effort pour préserver les forêts et combattre les changements climatiques devra être collectif.

C'est vraiment un changement de mentalité. C'est de repenser nos priorités en tant que citoyen, en tant que municipalités puis en tant que politicien aussi. Voir comment on peut vraiment s'ancrer dans un modèle sociétal qui est pour le vivant, puis pas juste pour l'économie, puis les privilégiés , a-t-elle conclu.

Avec les informations de Chantal Dubuc