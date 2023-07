Il y avait 11 personnes, dont des enfants, dans la maison. Un adulte est décédé des suites de l'incident.

L'incendie a été signalé à la police le 7 juillet vers 7 h 30, selon un communiqué de presse publié par l'Independent First Nations Alliance (IFNA).

Des agents de la Police provinciale de l'Ontario sont arrivés sur les lieux en quelques minutes et ont utilisé des extincteurs avant l’arrivée des pompiers.

Des agents de la paix et des pompiers de Pikangikum ont maîtrisé l'incendie en 30 minutes.

La cause de l'incendie fait l'objet d'une enquête, mais on ne soupçonne pas d’acte criminel.

C'est une autre tragédie , a déclaré la cheffe de Pikangikum, Shirley Lynne Keeper, dans le communiqué de presse.

La réponse rapide de toutes les personnes impliquées a permis de sauver de nombreuses vies, mais malheureusement, nous avons perdu un autre membre de la communauté. Cela continue de nous affecter grandement et d’avoir un impact sur chacun de nous.

Encore des efforts pour améliorer la sécurité

En février, la communauté a perdu trois personnes, dont un enfant de huit ans, dans l'incendie d'une maison. En janvier, une fillette de 10 ans est décédée dans la communauté de Peawanuck.

Nous apprécions le soutien de l' IFNA qui est arrivée dans la communauté et travaille avec des agences gouvernementales pour trouver un financement durable pour nos intervenants communautaires et pour garantir que des soutiens sont en place afin que nous puissions éviter de subir une telle perte , ajoute la cheffe Keeper.

Depuis le dernier incendie de Pikangikum, l' IFNA a travaillé avec la communauté, Services aux Autochtones Canada, le Bureau du commissaire des incendies de l'Ontario, le Service du commissaire des incendies autochtone et la Police provinciale de l'Ontario.

Le but est d’améliorer la sécurité et l'intervention en cas d'incendie, y compris l’installation de détecteurs de fumée , affirme Nick Rhone, directeur des services d'urgence intégrés de l' IFNA et chef régional des secours en cas d'incendie.

Cela comprend la prestation d'un nouveau programme de formation, dispensé par l' IFNA , pour que les membres de la communauté deviennent des intervenants médicaux d'urgence.

Le programme a permis à 10 personnes de Pikangikum d'obtenir leur diplôme à la fin mars.

Avec les informations de CBC