Du plastique toujours rejeté dans la rivière Magog 

Valérie Courtemanche dénonce depuis cinq ans l'accumulation de plastique sur les rives de sa propriété.

Elle croyait que le problème avait été réglé l’année dernière, jusqu'à ce que les dernières grandes averses apportent de nouveaux morceaux de plastique.

J’étais sur le quai et on voyait les petites particules, les grosses particules passer dans la rivière.

Valérie Courtemanche constate des accumulations de morceaux et de billes de plastique sur les rives de sa propriété. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Elle s’inquiète notamment des impacts de cette pollution sur la faune.

« Les canards mangent ça, les poissons mangent ça, et ça s’en va inévitablement dans l’océan aussi. On contribue, comme Ville, Sherbrooke, à rajouter du plastique dans l’océan. » — Une citation de Valérie Courtemanche, riveraine

Le porte-parole de l'Association des riverains et usagers de la rivière Magog, Gilles Lemelin, ne cache pas son exaspération face à la situation.

C’est comme une saga qui n’en finit plus. On se dit "coudonc, est-ce que le film, un jour, va s’arrêter?” , déplore-t-il.

Plus le temps passe, plus il y a d'accumulation, selon lui. Un organisme mandaté par la Ville a identifié plusieurs zones contaminées et récolté beaucoup de matière.

L’année passée, [...] un préposé devait cueillir toutes les particules le long de la rivière, et il en a ramassé plus que 10 sacs à poubelle, plus particulièrement dans le secteur du lac des Nations , souligne M. Lemelin.

Des billes et des morceaux de plastique sont déversés dans la rivière Magog. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Deux entreprises ont reçu des avis de non-conformité

Impossible de savoir avec exactitude la provenance des morceaux de plastique observés sur le terrain de Valérie Courtemanche. Le ministère de l’Environnement a cependant confirmé par courriel avoir ciblé deux entreprise qui ont toutes deux reçus des avis de non-conformité en juin à la suite d’inspections réalisées en avril.

La première, Plastimum, n’aurait pas capté et traité toute l’eau de ruissellement pouvant contenir des particules de plastique. Plastimum n’a pas répondu aux appels de Radio-Canada ni à ses courriels.

La seconde entreprise ciblée est Soucy Techno. Le ministère a constaté en avril des accumulations de billes de plastique dans un fossé et dans l’égout pluvial. Ce seraient des billes qui ont été déversées lors d'un incident survenu en août 2022 qui seraient en cause.

Aucun nouveau rejet n'a eu lieu récemment, assure l'entreprise.

On pense qu’il y a beaucoup de particules sur le terrain qui se font drainer par l’érosion et la pluie forte , souligne le directeur général de l'entreprise, François Bédard.

L'entreprise prévoit installer une nouvelle barrière à sédiments pour retenir les billes.

On veut même en faire un peu plus grand, pour s’assurer que les billes restent sur le terrain , soutient M. Bédard.

Les citoyens peuvent par ailleurs signaler la présence de bille de plastique en contactant l'entreprise, qui s'engage à procéder au nettoyage. À l’heure actuelle, on a fait le 4 km aller-retour sur les deux livres. On a ramassé environ un demi-kilo , indique-t-il.

Soucy Techno n'est toutefois pas émettrice des plus gros morceaux de plastique retrouvés dans la rivière, qui ne sont pas utilisés dans son processus de production.

Valérie Courtemanche espère quant à elle que des gestes forts seront posés pour assurer la protection de la rivière pour les générations futures.

Si on veut continuer d’en profiter longtemps, je pense qu’il faut en prendre soin , avance-t-elle.

Les deux entreprises qui ont reçu un avis de non-conformité ont envoyé des plans d'action au ministère de l'Environnement pour corriger la situation.

Avec les informations de Thomas Deshaies