À l’Î.-P.-É, les centres de médecine de la famille comme solution à la pénurie de médecin

Comme chaque matin, le Dr Marc-Antoine Parent et son équipe prennent le temps de s'assoir et de parler de leurs patients. Cette scène ne se passe pas dans un hôpital, mais bien dans un centre de médecine de la famille.

Dans Charlottetown, l'équipe est composée d'un médecin de famille, de trois types d'infirmières, d'un physiothérapeute, d'un pharmacien et d'un nutritionniste. Le but d'un centre de médecine de la famille, c'est d'offrir tous les soins sous un même toit , explique Marley Griddings, une infirmière praticienne.

Un modèle déjà adopté

Ce modèle se développe à l'Île-du-Prince-Édouard sous l'impulsion du gouvernement conservateur. Lors des dernières élections provinciales, Dennis King a promis d'en ouvrir 30 d'ici fin 2024.

Pour le moment une douzaine de centres de médecine de la famille sont opérationnels aux quatre coins de la province.

Dennis King souhaite ouvrir trente centres de médecine de la famille d'ici fin 2024. Photo : Radio-Canada

Celui du docteur Parent est ouvert depuis plus d'un an, au sein de la polyclinique de Charlottetown. Et dès le début, il a vu le potentiel de ce système. Il confirme que le centre fonctionne très bien depuis.

Et selon lui, les bénéfices ne sont pas uniquement pour les professionnels de la santé, mais aussi pour la province.

Je pense que c'est une bonne chose pour le système de santé. Nous sommes plus efficaces et nous sauvons beaucoup de visites à l'urgence , croit-il.

Le centre de médecine de la famille de Charlottetown est composé d'un médecin de famille, de trois types d'infirmières, d'un physiothérapeute, d'un pharmacien ou encore d'un nutritionniste. Photo : Radio-Canada / Laura Meader

Un avis partagé par les membres de son équipe. Jean Baker est diététicienne au sein du centre, pour elle, ce nouveau mode de fonctionnement permet de gagner beaucoup de temps. J'aime travailler dans ce système, on peut diriger quelqu'un en ayant une simple conversation avec un collègue en moins d'une heure. Comme cela nous offrons des soins plus individualisés et centrés autour du patient , assure-t-elle.

Pour Marley Griddings, l'ouverture de plus de centres de médecine de famille aura un impact positif sur le personnel à long terme.

« Les employés se sentent soutenus. Le travail est mieux réparti. Cela aidera à conserver nos effectifs. » — Une citation de Marley Griddings, infirmière praticienne

Les patients sont aussi ravis. À l'image de Victor Campbell, un patient du docteur Parent depuis trois ans. Vous voyez quelqu'un plus rapidement, de plus vous pouvez voir plusieurs personnes au même endroit, c'est une bonne idée, ça va marcher , croit-il.

Plus de 30 000 insulaires n'ont pas de médecin de famille à l'Île-du-Prince-Édouard. Cela représente un peu moins de 20% de la population. Photo : Radio-Canada / Laura Meader

Encore beaucoup de travail à venir

Malgré tout, la route s'annonce encore longue pour régler tous les problèmes. La province doit encore embaucher une centaine de personnes. Elle doit aussi trouver les espaces pour accueillir ces centres.

La question de leur financement sera aussi au cœur des débats. Dans son dernier budget, le gouvernement conservateur a annoncé des dépenses de près de neuf millions de dollars pour les centres de médecine de la famille.

En attendant, le Dr Marc-Antoine Parent demande à tous de s'armer de patience.