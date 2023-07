En Gaspésie, 140 000 hectares devaient être traités cette saison contre la tordeuse du bourgeon de l’épinette grâce au programme de protection de la Société de protection des forêts contre les insectes et les maladies (SOPFIM).

Selon le directeur de la SOPFIM , Éric Lacroix, l’arrosage saisonnier s’est très bien déroulé. On a réalisé 90 % du programme prévu à la base de Bonaventure, à la base de Charlot, à 100 %. On est près de 98 % à Gaspé, 100 % à Pago et 93 % à Sainte-Anne-Des-Monts , rapporte M. Lacroix.

Ces résultats ont été atteints malgré des conditions météorologiques défavorables. On a eu, explique le DG de la SOPFIM, beaucoup de mauvais temps, du brouillard, de la pluie, des vents, un plus que d’habitude. Donc souvent on a une session d’arrosage sur trois qui est annulée. Cette année, c’était une session d’arrosage sur deux.

Des ouvriers forestiers vont retourner au cours de l’été pour évaluer la défoliation des arbres des superficies traitées. La SOPFIM a un objectif de préservation cible de 50 % du feuillage annuel sur 70 % des territoires traités.

Pour desservir la région, la SOPFIM gère des bases à Sainte-Anne-Des-Monts, à Gaspé, à Pabos, à Bonaventure et à Charlo, au Nouveau-Brunswick.

La Société utilise un insecticide biologique, le BTK, homologué par Santé Canada depuis 40 ans. Le BTK n’a aucun impact sur la faune, la flore et se dégradent rapidement dans l’environnement. Après deux ou trois jours, il est plus présent que sur sur le feuillage des arbres qui ont été arrosés , indique M. Lacroix.

Une saison marquée par les feux

Cette année, la SOPFIM a dû adapter ses opérations en raison des feux de forêt. Ses équipes sont intervenues en renfort de celles des pompiers forestiers de la SOPFEU dans plusieurs régions, dont la Côte-Nord.

La fumée des feux de forêts de la Côte-Nord aura peut-être eu un impact sur le cycle de vie de la tordeuse. (Photo d'archives) Photo : André Michel

Selon le directeur de la SOPFIM , il est difficile d’évaluer l’impact des feux de forêt sur la tordeuse. Il estime que la fumée pourrait toutefois perturber le cycle de vie de l’insecte. C’est ce qu’on va savoir vraiment cet automne, lors des échantillonnages automnaux. Des relevés aériens seront aussi effectués.

Ce sont malgré tout plus de 408 500 hectares de forêts qui ont été traités en 2023 au Québec.

L’épidémie actuelle de la tordeuse des bourgeons de l’épinette a débuté en 2006 sur la Côte-Nord. Les arrosages de la SOPFIM ont commencé en 2009.