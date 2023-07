La politique matanaise dans l’oeil de l’histoire

Une scène difficile à imaginer aujourd’hui, alors que les politiciens attirent rarement une telle foule. C’est pourtant ce qu’on peut voir sur l’une des affiches de l’exposition présentée à la Société d’histoire et de généalogie qui retrace l’histoire politique de Matane.

Des photos, des pancartes et des journaux y font état de différentes campagnes provinciales, fédérales et municipales, ayant eu lieu dans la région.

Des images montrent le député Onésime Gagnon dans des rassemblements politiques. Photo : Radio-Canada / Emma Guerrero Dufour

Danielle Otis, une bénévole, a participé à monter l’exposition, un processus qui a duré deux mois. Les élections qui ont été choisies l’ont été en fonction des photos qu’on avait dans nos archives , explique Mme Otis.

Des documents ont permis de constater l’évolution de la perception qu'avait la population des politiciens.

« Jean Lesage avait été choisi le plus bel homme, mais au fil des ans est devenu Ti-Jean la taxe, parce qu’avec la Révolution tranquille, il y a eu beaucoup de programmes sociaux » — Une citation de Danielle Otis, bénévole à la Société d'histoire et de généalogie de Matane

Souvenirs politiques

Une quarantaine de personnes étaient présentes lundi soir pour inaugurer cette exposition. L’occasion pour certains de se remémorer des souvenirs.

Les rouges et les bleus se parlaient dans le nez à l’époque , se rappelle Diane Turcotte, résidente de Pointe-au-Père, qui s’est déplacée pour l’occasion. Souvent ça en venait presque aux poings, tellement ils étaient, comme on dit en bon québécois, "teindus" , se souvient la femme de 71 ans.

Même si les choses ont changé, elle estime qu'une certaine forme de violence subsiste. Dans la dernière campagne électorale, il y a eu beaucoup de gens, de députés et de ministres qui ont été importunés , déplore-t-elle, en évoquant les réseaux sociaux.

Serge Otis, originaire de Matane, se souvient d’une époque où même les enfants étaient utilisés par les partis politiques. Aux élections de 1960, à l’époque il y avait des pôles [...] et les enfants, ils nous donnaient des bonbons, de la liqueur et des chips [...] On partait de là avec la mission de dire à nos parents qu’on avait été bien traités dans le pôle de l’union nationale ou libéral , relate le retraité de 73 ans.

Serge Otis, résident de Matane, croit que les gens sont plus instruits sur la politique qu'ils ne l'étaient autrefois. Photo : Radio-Canada / Emma Guerrero Dufour

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé a fourni plusieurs objets à la société d’histoire et de généalogie de Matane. Féru d’histoire politique, il est l’instigateur de l’exposition et son commanditaire.

Les macarons et les pancartes électorales dans bien des cas sont remplacés par les statuts sur les réseaux sociaux , observe-t-il, quelque peu nostalgique des grands rassemblements électoraux.

Le député de Matane-Matapédia Pascal Bérubé au début de sa carrière politique. Photo : Radio-Canada / Emma Guerrero Dufour

La société d’histoire et de généalogie invite les visiteurs à identifier des personnes qui apparaissent sur certaines des photos d’époque et à apporter des artefacts pour contribuer à l’exposition.

L'exposition est ouverte au public jusqu'au 1er septembre.