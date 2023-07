Centre aquatique de Rouyn-Noranda : la mairesse Dallaire confiante de livrer pour 2026

Les autorités de la Ville et leurs partenaires ont toutefois réaffirmé leur désir de poursuivre leurs efforts afin de réaliser le projet.

Rappelons qu'en juin dernier à l'ouverture des soumissions, une seule entreprise avait déposé une offre. La proposition se chiffrait à 60 millions de dollars, alors que la Ville avait prévu un budget de 29 millions pour ce projet.

La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, s'est dite déçue de la situation, mais elle demeure confiante de livrer ce projet pour la fin de l’année 2026.

Ce n’est pas facile, les projets de construction d’envergure présentement, et ce, à la grandeur du Québec , a-t-elle mentionné en entrevue à l’émission Des matins en or.

Avec l’augmentation des coûts et la rareté de la main-d’oeuvre, ça amène des délais, mais on est confiants que de la façon dont on s’y prend et de la façon dont on revoit notre mode d’octroi de contrats, et le travail qu’on va faire, les équipes sont motivées plus que jamais à livrer le centre aquatique pour nos citoyens , a affirmé Mme Dallaire.

(Avec la collaboration de Jocelyn Corbeil)