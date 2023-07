Un Britanno-Colombien à l’origine d’un feu de forêt reçoit une amende de 100 000 $

Le feu en plein air qui a provoqué l'incendie a été allumé délibérément, les moyens de défense prévus par [la loi applicable] ne s'appliquent pas et, sans l'intervention immédiate du Service de lutte contre les feux de forêt de la Colombie-Britannique, les conséquences de l'incendie auraient probablement été encore plus étendues , peut-on lire dans une décision rendue au printemps par la Forest Appeals Commission de la Colombie-Britannique.

Cette décision confirme l'amende infligée à Eldon Whalen, en 2022, de 100 688 $ en 2022, et d'une pénalité administrative de 3000 dollars.

La Loi sur les incendies de forêt (Wildfires Act), instaurée en mars 2005, permet au gouvernement britanno-colombien de récupérer les coûts de la lutte contre les incendies auprès des personnes jugés responsables des feux de forêt.

Eldon Whalen est l'une des dernières personnes condamnées à payer des dizaines de milliers de dollars en vertu de cette loi provinciale, comme cette entreprise forestière qui a reçu une amende de plus de 343 000 dollars en 2016.

Le feu s'est propagé sous terre, selon l'enquête

Le 31 mars 2019, Eldon Whalen a commencé à brûler un tas de matériaux végétaux, notamment de l'herbe et des débris d'arbres, après avoir défriché un terrain sur sa propriété.

Il a allumé un feu ouvert de catégorie 2, c'est-à-dire un feu d'une hauteur maximale de deux mètres et d'une largeur maximale de trois mètres. Aucune interdiction de feu de catégorie 2 n'était en vigueur à ce moment-là, et le récipiendaire de l’amende a entretenu les flammes pendant plusieurs semaines.

La Loi sur les feux de forêt de la Colombie-Britannique autorise les résidents à allumer des feux sur des propriétés rurales, à condition de prendre certaines précautions pour éviter que les flammes ne se propagent.

Le 10 mai, le Britanno-Colombien a remarqué de la fumée et des flammes près de l'endroit où se trouvait le tas de matériaux végétaux, alors qu'il passait devant sa propriété. Il a immédiatement appelé le 911. L'incendie s’est propagé jusqu’à des habitations et a brûlé plus de 110 000 mètres carrés de terrain, dont la majeure partie appartenait à des particuliers.

Aucun bâtiment important n'a été détruit et personne n'a été blessé, mais la décision a indiqué que l'incendie aurait pu être beaucoup plus important si les pompiers n'étaient pas intervenus dans l'heure . Une enquête a confirmé par la suite que l'origine de l'incendie était sur sa propriété et que le feu couvait sous terre.

Rejet des arguments de la défense

Eldon Whalen a décidé de contester l'amende devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Il assure qu'il avait pris des précautions raisonnables pour éviter que le feu ne se propage, notamment en attendant pour allumer le feu que la neige ait détrempé le sol, en restant sur place après avoir allumé le feu, ou encore en versant de l'eau sur le feu qui couvait.

Eldon Whalen a en revanche reconnu que son erreur avait été de croire que le feu était éteint. Il dit qu'il n'y avait pas de signes visibles qu'il brûlait encore, comme des flammes ou de la fumée, et dit ne pas s'être rendu compte que le feu se déplaçait sous terre.

Eldon Whalen aurait pu faire davantage pour prévenir l'incendie, par exemple en demandant conseil aux pompiers avant le brûlage selon la commission. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / DARRYL DYCK

Pour la commission, ces arguments sont irrecevables. La présidente de la commission, Cynthia Lu, a souligné qu'il était raisonnable de s'attendre à ce que les personnes qui font des feux en plein air soient au courant des feux dormants.

Elle a également dit qu’Eldon Whalen aurait pu en faire davantage pour prévenir l'incendie, par exemple en disposant d'un système d'extinction d'incendie ou en démontant le tas de déchets pour vérifier l'absence de points chauds. La conduite décrite ci-dessus ne constitue pas un effort "surhumain" , peut-on lire dans la décision.