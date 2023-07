Des ambulanciers racontent les défis de leur profession

Traiter des gens quotidiennement sous leur pire jour est censé être la norme , dit Gary Welch en mettant l’accent sur le dernier mot.

Les ambulanciers paramédicaux comme lui ne sont pas invincibles et l’accumulation des scènes peut les hanter.

Des fois, ce sont de petits détails, ça peut être des sons, des senteurs, certaines images [...] Des petites choses qui accumulent jusqu’à tant qu’on soit tellement plein de ces émotions-là qu’on est plus capable de le prendre , précise Pascal Burton.

Pascal Burton a été ambulancier paramédical à Sault-Sainte-Marie, Sturgeon Falls, Sudbury et maintenant à Timmins. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Lui et sa collègue Chantal Riva s’accordent pour dire que ce sont rarement les grosses scènes d’horreur qui les ont touchés.

C’est souvent les plus petites choses comme dire à quelqu’un qui a été marié pendant 65 ans que leur [partenaire] est mort. Des fois, c’est une attaque de cœur soudain, le jour de Noël , renchérit Chantal Riva.

La pandémie n’a pas aidé ces trois ambulanciers paramédicaux, tous basés à Timmins, qui en avaient déjà plein les bras avec la crise des opioïdes.

Ça a créée un peu comme un burnout, on était tellement occupé avec la crise d'opioïde. [...] Ensuite, tu as la COVID avec les confinements et toutes les procédures à suivre. Tout ça mis ensemble, ça a vraiment bouleversé tout le monde , raconte Pascal Burton.

Le natif de Sault-Sainte-Marie qui pratique le métier depuis 11 ans a immédiatement vu le moral baissé au sein de son équipe.

Quand les pairs écoutent

Depuis 2020, les services paramédicaux de Cochrane se sont dotés d’une application se soutien par les pairs.

L’objectif est d’offrir aux 94 employés dispersés de Hearst à Matheson un endroit pour qu’ils se confient de manière confidentielle à l’un de leurs collègues.

Une quinzaine d'entre eux sont disponibles, en tout temps, pour écouter ce que leurs collègues ont à dire.

Le fonctionnement est assez simple, précise Pascal Burton qui est l'un de ces 15 ambulanciers-paramédicaux toujours prêts à tendre l'oreille.

Disons qu’il y a eu un gros accident et qu’il y a eu une fatalité et que les paramédicaux ne sont pas corrects après cet appel-là. Notre commandant va voir que les paramédicaux ont besoin de l’aide. Il va envoyer une notification dans notre app.

Les notifications reçues au cours des 8 derniers jours. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Une fois la notification entrée, Pascal peut accepter la responsabilité d’aller parler à cette personne.

D’après notre conversation, s’ils n’ont pas besoin d’aide, je vais le laisser à ça. Si je pense qu’ils ont peut-être besoin à quelqu’un d’autre, je peux leur référer à un conseiller, à un thérapeute ou à un psychiatre, explique le franco-ontarien.

Dans la dernière semaine, il y a 9 personnes qui ont été référées [pour être épaulées par un pair] , comptabilise Chantal Riva en regardant son application.

Chantal Riva nous montre que les rappels du service de soutien par les pairs se trouvent partout sur son lieu de travail. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Surnommé par ses collègues Monsieur "support au pair" , Gary Welch a développé ce programme dans la région de Manitoulin-Sudbury, avant d’obtenir sa permanence à Timmins et d’établir les lignes directrices de cette plateforme dans le Nord-Est de l'Ontario.