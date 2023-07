Voivod en spectacle à Jonquière pour Kénogami en fête

La formation a acquis une reconnaissance internationale sur la scène du metal dans les années 1980. Voivod célèbre ses quarante ans cette année. Pour le directeur général de la Corporation centre-ville Kénogami, Guillaume Beaulac, le spectacle attirera autant les plus vieux que les plus jeunes amateurs de ce style de musique.

Voivod est un groupe de speed metal qui a vu le jour dans les années 80, donc il y a beaucoup de gens qui l'a suivi depuis ce temps-là et partout, même ailleurs au Canada , a lancé M. Beaulac.

Le directeur général indique également que la prestation de Voivod est une manière de célébrer en grand le 20e anniversaire de Kénogami en fête. On voulait vraiment avoir une tête d’affiche, un spectacle fort issu de la région également, des artistes qui viennent de la région, a ajouté Guillaume Beaulac. Donc, on est très heureux de les avoir et qu’ils aient accepté notre invitation.

Tout comme c'est le cas pour les autres activités de Kénogami en fête, le spectacle de Voivod sera gratuit. L’organisation de l’événement, qui aura lieu du 18 au 20 août prochains, révélera bientôt la programmation complète du festival.