Des Caxtoniens font pression sur une compagnie minière

D’ici la fin de la semaine, Creuse pas mon Caxton va fournir une lettre prête à être signée et envoyée à la compagnie. Le comité espère que 850 personnes vont participer à l’opération.

Le présidente du comité citoyen, Gilbert Guérin, considère qu’il s’agit d’une mise en demeure à l’endroit de l’entreprise basée à Vancouver et qui détiendrait des claims miniers à Saint-Élie-de-Caxton, Saint-Boniface et Saint-Mathieu-du-Parc.

Dans la lettre, on peut lire : Nous nous opposons à toute exploration et à toute exploitation minière sur notre terrain ou à proximité de celui-ci, parce que les activités minières comportent des risques majeurs pour notre eau potable, en plus de constituer une menace réelle pour l’environnement et la population .

« Il est interdit à votre compagnie, ainsi qu'à quelque sous-contractant que ce soit, de pénétrer sur notre terrain et de procéder à quelque travail d’exploration minière que ce soit, au sol ou par quelque moyen technologique que ce soit, incluant les levées géoscientifiques par aéronef. » — Une citation de Extrait de la lettre à l’intention de Lincoln Gold Mining

Le comité citoyen, mais aussi la mairesse de Saint-Élie-de-Caxton, Charline Plante, demandent aux propriétaires et locataires de terrain de signer la lettre. Soyons solidaires : c’est ensemble que nous réussirons à bloquer toute activité minière sur notre territoire , est-il écrit au bas de la lettre expliquant la démarche.

Gilbert Guérin indique que les compagnies doivent obtenir l'autorisation écrite du propriétaire au moins 30 jours avant d'accéder au terrain où se situe leur claim pour effectuer de la prospection.

Il a récemment eu la confirmation que cette règle vaut autant pour les recherches terrestres que dans les airs.

M. Guérin rappelle qu'une situation similaire était survenue en 2011 et que la mobilisation citoyenne, notamment l'envoi de lettres, avait fonctionné. Il affirme que la compagnie n'était pas venue faire d'exploration.

À écouter : Gilbert Guérin en entrevue à l'émission Toujours le matin

Par ailleurs, le comité lance un appel à l’action aux citoyens. En plus d'envoyer la lettre pour la compagnie, ils envoient des suggestions pour empêcher l’exploration minière.

On demande aux gens d'être vigilants : s'ils voient un hélicoptère muni d'une sonde, de prévenir la Municipalité , explique Gilbert Guérin.

Des pancartes contre l’activité minière sont maintenant vendues par le comité citoyen.

D'après l'entrevue réalisée à l'émission Toujours le matin