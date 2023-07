Les traversées entre L’Isle-Verte et Notre-Dame-des-Sept-Douleurs ont été interrompues pendant la majeure partie de la journée, lundi, en raison d’un problème technique sur le NM Peter-Fraser. Des bris sur le navire avaient aussi causé quatre interruptions de service en un mois l’année dernière, en plein cœur de l’été.

Cette fois, c’est une pièce défectueuse dans la génératrice du bateau qui l’a gardé à quai, selon la mairesse de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Or, le Sauvagîles, acquis par la STQ pour la somme de 85 000 $ il y a plus de trois mois pour assurer la relève du Peter-Fraser, n'a pu être utilisé pour maintenir les traversées.

Ce petit bateau-là aurait été bien utile , souligne Louise Newbury. L’élue rapporte qu’environ 80 réservations, d’un côté comme de l’autre, ont été perturbées lundi du fait de cette interruption de service.

Même s'il ne peut accueillir que 12 passagers, le Sauvagîles peut naviguer lors des marées plus basses, ce qui est souvent plus compliqué pour le Peter-Fraser. C'est surtout un plan de relève plus adapté pour les Verdoyants que l'hélicoptère, estime la mairesse Newbury. Les deux héliports sont situés loin des quais et les places disponibles sont limitées.

Pourtant, l’opérateur n’est pas prêt à mettre en service le bateau. La STQ est à finaliser la mise à niveau de l’embarcation et à obtenir les dernières certifications , écrit par courriel son porte-parole, Simon Laboissonnière.

Le Sauvagîles servira de bateau de relève pour l'île Verte et pour les traversées entre Montmagny et L'Isle-aux-Grues, 150 kilomètres en amont. Le port d'attache du navire n'a pas encore été déterminé. Photo : Fournie par la Société des traversiers du Québec

Suivant l’obtention des certifications, des tests seront faits aux deux traverses où l’embarcation servira en relève et la familiarisation des équipages des deux traverses débutera , poursuit la société d’État, tout en précisant qu’aucune date d’entrée en service n’est avancée pour le moment.

Des revenus qui restent à quai

Pour sa part, Louise Newbury soutient que le Sauvagîles pourrait être opérationnel au mois d’août, alors que le pic de la saison touristique sera passé, privant alors l’île de journées précieuses de traversées – souvent perturbées par les marées basses – mais surtout de précieux revenus.

La mairesse de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Louise Newbury Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

La mairesse de la municipalité, dont la population triple pendant la période estivale, indique que les annulations font mal aux commerces et services sur l’île. « C'est très contraignant pour toute la population, on ne peut pas rentrer, on ne peut pas sortir... »

« Ça nous cause beaucoup de problèmes pour une petite pièce qu’ils devraient peut-être normalement avoir en rechange. » — Une citation de Louise Newbury, mairesse de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

L'île Verte, où réside une cinquante de résidents à l'année, est une destination très prisée par les touristes. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Fabienne Tercaefs

Lundi, l'hélicoptère qui assure normalement le service en cas de bris du Peter-Fraser n'a effectué aucune traversée puisque la STQ croyait pouvoir régler l'avarie rapidement, selon la mairesse. Le retour à la normale n'est finalement arrivé qu'en soirée.