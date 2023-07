La grève d’Hollywood freine l’élan de l’industrie du film en N.-É.

Les membres de la Writers Guild of America, ont quitté le travail le 2 mai, et maintenant les membres du syndicat représentant les acteurs sont prêts à faire de même s'ils ne parviennent pas à un accord avec les grands studios de production d'ici mercredi soir.

Les derniers étés ont été des saisons monumentales pour l'industrie cinématographique de la province. Ce qui a permis d’embaucher des centaines de Néo-Écossais en plus de contribuer aux économies de différentes communautés.

Cette année s’annonçait aussi bonne avant ces conflits de travail.

Dale Willman considère la saison de production de cette année plutôt morte jusqu’à maintenant. Elle explique que les films et les émissions de télévision tournés en Nouvelle-Écosse qui dépendent d'écrivains et d'acteurs américains ne peuvent pas avancer.

Je ne vais pas gagner assez d'argent , dit-elle. Ce qui m’inquiète c’est de ne pas gagner la somme d'argent dont j'ai besoin pour conserver ma couverture médicale et dentaire.

La province rapporte que l’industrie cinématographique a généré environ 180,8 millions $ à l'économie de la Nouvelle-Écosse en 2021-2022. Photo : Radio-Canada

Elle travaille dans l'industrie de la télévision et du cinéma depuis 13 ans en tant qu'actrice et coach. Elle a un contrat comme actrice dans la série d'horreur américaine From, qui doit tourner sa troisième saison en Nouvelle-Écosse. Mais le début du tournage est repoussé à cause des conflits.

Tout ça est dû à la cupidité des sociétés de production et des sociétés de distribution , dit-elle. Les seules personnes qui s'enrichissent encore sont les cadres de haut niveau, et ce n’est pas correct.

Un impact important

Cela semble fou que nous, ici dans la petite vieille Nouvelle-Écosse, soyons affectés par des personnes assises dans des salles de conférence à Los Angeles, mais c'est une industrie mondiale , indique Shelley Bibby de l’Alliance internationale des employés de scène, de théâtre et de cinéma ( IATSE ), le syndicat représentant entre autres les équipes de tournage de la province.

Elle précise qu’il a quand même des productions canadiennes à petit budget qui ont commencé à tourner, mais elle dit que sont les grandes productions avec des studios américains et des acteurs américains qui emploient le plus de monde.

La ville de Shelburne dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse a accueilli le tournage d’une adaptation par Disney du livre Washington Black. Photo : Radio-Canada / Paul Légère

Par exemple, la série dramatique Sullivan's Crossing doit revenir en Nouvelle-Écosse pour sa deuxième saison, mais selon le site internet de l' IATSE , elle a aussi été retardée. C'est probablement parce que des acteurs américains comme Chad Michael Murray et Scott Patterson font partie des acteurs principaux de la série.

Shelley Bibby espère que la grève des scénaristes et la grève imminente du syndicat des acteurs, Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists, ne feront que retarder la saison de tournage.

J’espère que ce sera un automne et un hiver très occupés , admet-elle. On ne peut qu'attendre et espérer.

Retombées économiques locales

Et ce ne sont pas seulement les personnes qui travaillent dans l'industrie qui sont touchées par la saison tranquille de cette année. Les villes et villages de la Nouvelle-Écosse voient la différence quand une production télévisuelle s'installe près de chez eux.

La ville de Lunenburg connaît un été plus tranquille qu’à l’habitude aussi à cause du conflit de travail à Hollywood. La ville est un lieu de tournage privilégié de la province depuis de nombreuses années. The Sinner, Washington Black et Locke & Key sont quelques-unes des principales productions tournées dans la petite ville depuis 2018.

Le propriétaire d'un magasin de vêtements, Jamie Myra, dit que ce genre de production a généré des millions de dollars en retombées économiques.

La ville de Lunenburg est un lieu de tournage privilégié de la province depuis de nombreuses années. Plusieurs séries télé y ont été tournées depuis 2018. Photo : Gracieuseté de Troy Brake

Chaque fois qu'une production comme celle-là se produit, tout le monde dans cette communauté en profite directement ou indirectement à long terme , indique le président de la Chambre de commerce en congé qui veut devenir maire de la ville.

Notre légion, notre club de curling, notre terrain de camping, ce genre d'installation ne seraient normalement pas occupés à la période de l'année où les productions avaient lieu soit en avril et en mai, ont extrêmement bien fonctionné.

Jamie Myra dit qu'il n'y a pas encore eu de grosses productions à Lunenburg cette saison et qu'il n'a pas entendu parler de projets qui s’en viennent.