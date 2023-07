La Première Nation d’Eabametoong en partie évacuée

L’état d’urgence est en cours depuis la semaine dernière à la suite d’un incendie qui s’est déclaré à l'usine de traitement des eaux.

Un incendie d'origine criminelle, selon le chef d’Eabametoong, Solomon Atlookan, qui a toutefois refusé de fournir davantage de précisions. Plus d'un suspect a été appréhendé.

Un incident similaire est survenu en 2017.

L'incendie a causé d'importants dégâts à la station d'épuration. Il est impossible de se laver, de boire l’eau, ni même d’utiliser les toilettes, a affirmé M. Atlookan.

Les eaux usées ne vont nulle part, sauf dans notre système , soutient-il.

« Certaines maisons commencent à sentir, ce qui va devenir un problème de plus en plus important au fur et à mesure que le temps passe. »