Entre la lumière et l’ombre, Shaun Ferguson propose un nouvel opus

La musique de l'album met l’emphase sur la relation intime entre la lumière et l’ombre. Il n'y a pas de clivage entre les deux, ils sont interreliés, selon l'artiste. Photo : Stéphane Lévesque & Gen Diotte

Le titre de l'album évoque un processus de création tantôt vers la lumière, tantôt vers le sombre. C'est dans ce petit équilibre, juste entre les deux éléments dichotomiques et si proches à la fois, que sa musique se situe.

C'est d'aller dans les parties qu'on connaît moins de nous et d'y amener un peu de lumière. Dans ma musique, je fais beaucoup de « soul searching » et j'essaye de grandir à travers de tout ça et d'y apporter quelque chose de très original et propre à moi , affirme Shaun Ferguson.

Lorsque l'on écoute le dernier projet de Shaun Ferguson, impossible de s'enlever de la tête cette image d'une belle tristesse.

La complexité des notes jouées se fond dans la mélodie mystérieuse, obscure et lumineuse du musicien.

Shaun a débuté la guitare vers l'âge de treize ans alors qu'il jouait de la musique "Heavy Metal" Photo : Louis-Philippe Chiasson

Après quelques écoutes, on passe par une grande gamme d'émotions et l'on ressent l'intention de Shaun Ferguson de faire parler sa guitare.

Des notes douces, parfois dans l'allégresse, parfois dans la sensibilité. On ressent aussi l'amertume, la nostalgie, la colère, la sensualité dans son jeu.

Shaun Ferguson lance un nouvel album ÉMISSION ICI PREMIÈRE • La matinale Shaun Ferguson lance un nouvel album. Contenu audio de 9 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 9 minutes

Pour moi c'est vraiment un genre de poésie. J'ai vraiment le sentiment d'exprimer des choses très claires et de parler à travers la guitare. Il y'a également une pièce sur l'album où je chante et c'était vraiment un challenge nouveau de commencer à explorer cette avenue-là c'est-à-dire d'écrire mes propres textes , mentionne le musicien de Caraquet.

Lorsqu'il s’assoit pour créer, Shaun Ferguson n’a pas nécessairement de direction ou d'intention. Il joue, tout simplement, et voit où ça le mène. Il nous fait part d'un équilibre entre ses pensées et ses élans créatifs qui donne parfois l'impression que c’est son inconscient qui le guide.

Du heavy métal à l'art visuel

Shaun Ferguson a débuté la guitare à l'âge de 13 ans, dans un style bien éloigné de la guitare acoustique qu'il fait désormais vibrer sur scène.

Le premier contact entre le musicien et l'instrument dut le métal, qu'il jouait dans les bars à l'âge de 14 ou 15 ans.

En vieillissant, il a voulu explorer d'autres genres et d'autres techniques et c'est avec sa guitare version baryton Mansfeld faite à la main, qu'il a eu un véritable coup de foudre.

La guitare baryton Mansfield a été un véritable coup de foudre pour Shaun Ferguson Photo : Gracieuseté Shaun Ferguson

Au fil du temps les chemins de la musique lui ont fait croiser ceux de l'art visuel à de nombreuses reprises.

Je me suis toujours senti interpellé par les arts visuels. Le festival des arts à Caraquet a été très important dans mon cheminement. J'ai toujours eu une relation spéciale avec ces artistes-là. Mes albums leur permettaient parfois de créer et de se mettre dans un état d'esprit de création. Moi dans le même sens ça me permet de créer ma musique quand je me perds dans leurs œuvres. J’ai une sensibilité à ça, ça me parle et ça me nourrit , affirme Shaun Ferguson.

Ce lien est encore très présent alors que Shaun Ferguson lance son album à Caraquet mercredi, juste après le vernissage de l'exposition Nature en clair-obscur de Carl Philippe Gionet.

Le guitariste entreprendra bientôt une tournée ROSEQ notamment au Québec avec l'intention d'aller jouer sa guitare en Belgique et au Maroc dans un avenir rapproché.

D'autres lancements pour l'album sont prévus à Montréal et à Moncton plus tard cette année.