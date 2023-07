Comment se protéger de la foudre et des orages en plein air?

Alors que de nombreux adeptes de plein air profitent de l'été et que la saison du camping bat son plein, de nombreux avertissements d'orages violents ont été publiés par Environnement Canada au cours des dernières semaines. Comment vous protéger lorsqu'un orage éclate et que vous êtes dans la nature?

La meilleure solution pour se protéger de la foudre est de se réfugier dans un bâtiment ou, si aucun bâtiment n'est à proximité, dans une voiture.

Quelques faits sur la foudre et les orages On compte plus de 2 millions d'éclairs par an au pays

Plus de 65 % des blessures et des décès causés par la foudre surviennent lorsque les gens s'adonnent à des loisirs en plein air

La foudre tue en moyenne 3 Canadiens par année et en blesse 180

La majorité des accidents reliés à la foudre surviennent en juin, juillet et août





Source : Environnement Canada

Si vous pratiquez une activité en plein air, cela pourrait toutefois ne pas être possible.

Pour les adeptes de camping, mieux vaut s'assurer de ne pas installer votre tente ou votre véhicule récréatif (VR) sous un arbre isolé ou sous l'arbre le plus haut, qui pourraient attirer la foudre en cas d'orage.

La majorité des accidents reliés à la foudre surviennent lorsque les gens pratiquent des activités de plein air. (Photo d'archives) Photo : Reuters / Dimitar Kyosemarliev

Les tentes, tentes-roulottes et les VR en fibre de verre peuvent être touchés et n'offrent aucune protection. Il est donc préférable de vous réfugier dans votre voiture, si possible. Les VR en aluminium sont cependant sécuritaires.

Dans les voitures, la foudre est conduite autour de la surface extérieure d'un véhicule à châssis métallique, ce qui a pour effet de protéger les occupants contre le risque d'électrocution , indique Environnement Canada.

« Lorsqu’on entend le tonnerre, c’est qu’on est suffisamment proches d’un orage pour se faire foudroyer. » — Une citation de Jean-Philippe Bégin, météorologue à Environnement Canada

Que faire si on est en forêt, sans abri?

Si vous êtes en randonnée ou en camping sauvage sans voiture, encore une fois, il faut éviter les arbres les plus hauts, mais il est possible de se réfugier sous des arbres plus petits.

En forêt, c’est sûr qu’on est vulnérable, mais on peut essayer de s’abriter dans une végétation qui est dense, de petits arbustes , explique Jean-Philippe Bégin.

C’est sûr qu’on veut éviter d’être le point le plus haut dans les environs. Être au milieu d’un lac, c’est certain que c’est pas une bonne chose, surtout que l’eau est un conducteur également , ajoute-t-il.

Qui plus est, il est préférable de rester à l'abri jusqu'à 30 minutes après le dernier grondement de tonnerre, puisque le tiers des accidents causés par la foudre surviennent pendant la période qui suit l'orage.