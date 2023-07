Deux Saskatchewanais classés 4e lors de la course extrême de canot Yukon River Quest

Deux canoteurs saskatchewanais, Ragnar Robinson et Scott Fraser, ont terminé 4e sur 54 équipes à la célèbre course de canot et de kayak Yukon River Quest, du 4 au 7 juillet.

Amis de longue date, ils ont relevé un grand défi en parcourant 715 km sur le fleuve Yukon entre Whitehorse et Dawson.

Il leur fallut 58 heures pour compléter la course, en incluant le repos obligatoire de 10 heures. Ils sont satisfaits des résultats finaux.

Pour l'instant, nous ne le referons pas, mais le souvenir de la douleur est très court et je suis sûr qu'à un moment ou à un autre, nous y penserons à nouveau , indique Ragnar Robinson.

Ragnar Robinson et Scott Fraser ont ainsi bravé la fatigue et la déshydratation, aux côtés des 134 pagayeurs ayant participé à la course.

Selon les deux canoteurs, les participants sont parfois pris d'hallucination, comme voir une forme humaine sur la rive alors qu'il s'agit en fait d'un rocher.

Après la course, on nous a raconté que d'autres personnes avaient eu des hallucinations bien plus folles, comme un pirate sortant de l'eau et s'emparant de leur pagaie , confie Ragnar Robinson.

Photo : Facebook : Sid Robinson

Il souligne ignorer si c'était le manque de sommeil, la déshydratation ou l'épuisement général qui conduisait aux hallucinations.

Sans n'avoir jamais connu un tel manque de sommeil et ce type d'épuisement, il est difficile de se préparer réellement , explique M. Robinson.

De son côté, Scott Fraser affirme que le plus difficile était aussi de s’alimenter durant cette course. Ainsi, à l'aide de minuterie, ils se sont nourris toutes les 45 minutes.

Afin de se préparer à la course s'étalant sur plus de deux jours continus, l'entraînement n'a pas été de tout repos pour ces deux amis qui vivent dans différentes villes.

Chacun a dû faire un entraînement solitaire, Ragnar Robinson à La Ronge et Scott Fraser à Regina. Cependant, durant quelques fins de semaine, ils ont dû le faire ensemble en simulant des courses extrêmes.

Nous faisons des excursions en canot et participons à différentes épreuves extrêmes depuis de nombreuses années, ce qui nous permet de savoir comment nous nous comportons dans les moments difficiles , ajoute Ragnar Robinson.

Avec les informations de Dayne Patterson