Né dans un éclair de chaleur…

En 1993, sept Madelinots et des amis fondent le Cirque Éloize. Son nom sent le vent du large.

Dans le vocabulaire de la population des Îles-de-la-Madeleine, éloize fait référence à un éclair de chaleur.

On demande souvent aux membres de la troupe, pourquoi se sont-ils lancés dans une telle aventure, alors que le Cirque du Soleil fait déjà rayonner dans le monde le savoir-faire circassien québécois?

Les animatrices Isabelle Craig et Françoise Guénette interviewent les fondateurs du Cirque Éloize Jeannot Painchaud et Daniel Cyr.

Jeannot Painchaud et Daniel Cyr, deux des membres fondateurs du Cirque Éloize, répondent à cette question dans une entrevue à l’émission Les temps modernes le 27 octobre 1993.

La démarche du Cirque Éloize diffère de celle du Cirque du Soleil, expliquent-ils.

On veut être un cirque de petite taille, qui peut jouer dans des salles au Québec et qui peut être accessible au plus grand public possible.

Jeannot Painchaud et le Cirque Éloize ont déjà obtenu la reconnaissance de leurs talents à l’étranger, notamment en France.

Notre expérience fait que l’on ne s’empêchera pas de se produire ailleurs dans le monde, précisent les deux hommes.

Le Cirque Éloize triomphe à New York…

Nous sommes en 1995. Le Cirque Éloize remporte un énorme succès à New York en cette fin d’année.

Reportage du journaliste Paul Toutant sur la réception du spectacle du Cirque Éloize au Théâtre New Victory de New York. Maxence Bilodeau anime le Téléjournal.

Les artistes québécois ont en fait profité d’une occasion en or, comme le rappelle le journaliste Paul Toutant dans un reportage présenté au Téléjournal le 22 décembre 1995.

Dans le quartier de Manhattan, on déploie un ambitieux projet de relance de la 42e rue où l’on retrouve entre autres Broadway, le quartier des théâtres.

Le projet New 42nd Street vise notamment à transformer la zone en un vaste complexe culturel qui privilégie les valeurs familiales.

Le théâtre New Victory a ainsi récupéré une vocation pour le public familial et jeunesse.

C’est sur sa scène que le Cirque Éloize éblouit l’assistance new-yorkaise.

Le spectacle proposé avait été monté en pensant tout d’abord aux enfants et ceux-ci ont particulièrement apprécié la performance des Québécois.

Cora Cahan, présidente du projet New 42nd Street, explique le triomphe d’Éloize par son originalité, sa créativité et le sens artistique de ses membres.

Ironiquement, cette reconnaissance dans la métropole américaine arrive alors que le cirque est pratiquement inconnu à Montréal.

Cela va bientôt changer.

… puis à Montréal

En 1996, le Cirque Éloize a trois ans. Il a joué un peu partout dans le monde de New York à Los Angeles, à Taïwan et en France.

En cette fin d’année, il se produit cependant pour la première fois devant le public montréalais au Théâtre Saint-Denis.

Reportage du journaliste Claude Deschênes sur le spectacle du Cirque Éloize au Théâtre Saint-Denis de Montréal. Maxence Bilodeau anime l'émission Montréal ce soir.

Répétant l’exploit réalisé à New York, Éloize séduit les spectateurs de la métropole québécoise comme le confirme le journaliste Claude Deschênes dans un reportage présenté au Montréal ce soir du 26 décembre 1996.

On boucle la boucle, souligne le metteur en scène Pierre Boileau.

On est parti de l’École du cirque de Montréal et l’on revient dans cette ville.

Les artistes reprennent le spectacle offert aux New-Yorkais, mais dans une version de deux heures qui s’adresse vraiment à toute la famille.

En entrevue, Jeannot Painchaud maintient la vision qu’il a présentée précédemment durant l’émission Les temps modernes en 1993.

La troupe veut continuer de travailler en salle et demeurer de petite taille pour des raisons d’accessibilité au public et de jeu théâtral.

Retour aux Îles-de-la-Madeleine

En 2003, après 1400 représentations jouées dans 20 pays à travers le monde et soufflant ses 10 bougies, le Cirque Éloize s’accorde un retour aux sources.

Les créateurs de la troupe ont décidé de revenir à l’endroit où ils ont risqué leurs premières acrobaties durant l’enfance : les Îles-de-la-Madeleine.

Reportage de la journaliste Line Danis sur le spectacle présenté par le Cirque Éloize aux Îles-de-la-Madeleine pour célébrer son 10e anniversaire d'existence. Josée Thibeault anime le Téléjournal.

Le reportage de la journaliste Line Danis, présenté au Téléjournal du 22 juin 2003, nous montre quelques images des répétitions et du spectacle Nomade qui a été offert aux Madelinots.

Le reportage de Line Danis nous rappelle que les fondateurs d’Éloize tiennent à remettre une partie de ce que l’archipel leur a donné.

Une école préparatoire du cirque a notamment été créée par les membres d’Éloize pour aider une relève madelinienne à l’art du cirque au Québec.

Au cours de ses 30 années d’existence, le Cirque Éloize, a donné plus de 6000 représentations qui ont attiré plus de cinq millions de spectateurs.