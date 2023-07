FEQ : la fête malgré la pluie

Les trombes d'eau qui se sont abattues sur les plaines d'Abraham lundi n'ont pas refroidi l’ardeur des admirateurs des Trois accords. « On était sûr qu’il n’y aurait personne. Ça fait chaud au cœur de vous voir, on est vraiment reconnaissant », a lancé Simon Proulx, le chanteur du groupe, à une foule moins nombreuse que les derniers jours mais joyeusement enthousiaste. Les quatre grands gamins n’ont pas eu à trimer trop dur pour faire oublier la météo hostile.

Dès les premiers instants du spectacle, le public a repris les paroles d’Internet et d’Hawaiienne, dans un impressionnant unisson. Cet enchaînement de deux pièces, écrites à près de 20 ans d’intervalle, est bien la preuve que le groupe de Drummondville n’est pas le feu de paille que bien des gens avaient prédit. Le quatuor traverse les années à grands coups de mélodies accrocheuses et de paroles absurdes qui ont résonné bien fort sur les Plaines.

Sur les premières notes des Amoureux qui s’aiment, une kiss cam pointait des couples au hasard dans la foule, les incitant à se donner des bisous. Rappelant ainsi que leur humour de collégiens n’est jamais bien loin.

Trempé jusqu’aux os et pataugeant sur une scène inondée, le groupe a poursuivi avec Vol à l’étalage et l’emblématique Bamboula que le chanteur a eu du mal à terminer. Je ne sais pas ce qui se passe, je perds la voix. Je vais avoir besoin de vous . Les spectateurs ont répondu à l’appel en redoublant d’ardeur en chantant Tout nu sur la plage à tue-tête.

Des invités sont aussi venus à sa rescousse. Je veux vous présenter celui que j’ai vu ici sur les Plaines il y a 24 ans . Gus Van go, le réalisateur des albums du groupe et collaborateur de longue date l’a rejoint sur scène le temps d’interpréter Héloise, la plus Trois accoresque des pièces de son ancien groupe, le légendaire Me mom et Morgentaler. Claude Cobra et Lumière qui avaient ouvert le bal de cette soirée qui a battu tous les records d’humidité, se sont aussi joints à la fête en entonnant la réjouissante J’aime ta grand-mère.

Sans jamais lever la pédale du plancher, accompagnée d’un ensemble de cuivres de haut calibre, la joie débordante sur le parterre des Plaines a fini par triompher de la pluie et des maux de gorge de Simon. Le groupe a poursuivi en enchaînant Elle s’appelait Serge, Grand champion et Ouvre tes yeux Simon!, nous rappelant que le groupe est une véritable machine à succès.

Le complexe G disparu dans la brume donnait une touche surréelle à cette soirée à l’image des Trois accords : jamais ennuyeux. Le spectacle s’est terminé sur un rappel en forme d’explosion de rock, ce que les Trois accords font de mieux. Le public, 100 % avec eux, s’est donné presque autant que les musiciens. Leur chant a probablement été entendu des plaines d’Abraham jusqu’aux plaines de la Saskatchewan.

Faire le pogo en poncho avec Bleu jeans bleu

Mathieu Claude Cobra Lafontaine et ses acolytes de Bleu jeans bleu ont salué d’entrée de jeu le courage des festivaliers: Vous êtes des ostifies de guerrier . La foule d’abord timide s’est peu à peu densifiée à l’avant-scène.

Dès les premières notes, le ton était donné, la soirée allait indéniablement accrocher un sourire aux visages de tous les courageux en poncho. Bacon en bedaine a ouvert le bal, suivie de la jouissive Molle twist vanille-vanille. Impossible de ne pas se déhancher.

En dépit des caprices de dame nature, le quatuor, fidèle à son style iconique avec ses chapeaux et ses vestes de jeans à franges, a offert un spectacle solide sur le plan musical et hilarant. Interpellant son public Vous avez de la drive, mes petits coquelicots et en ponctuant la finale de ses chansons par un Merci, thank you , Cobra maîtrise parfaitement son personnage de mononcle niaiseux en plus d’avoir un charisme indéniable.

Au rythme des paroles loufoques de Pantalon de yoga : Tous les samedis on l'appelle Bobby, il enfile le viril pantalon de cuir, mais le reste du mois, il porte un pantalon de yoga , la frénésie s'est emparée de la foule qui a été conviée à participer à un pogo endiablé, sautillant joyeusement sur place.

La mer de ponchos multicolores s'est soudainement animée sous un ciel torrentiel. Le classique J’te gâte all dressed a suivi en fusionnant quelques mesures de Hey Jude des Beatles: Na na na na, all dressed! Certaines interventions de Cobra pourraient rivaliser avec les meilleurs numéros de stand-up comiques. À tous les hommes qui sont plus attachés à leurs cheveux que leurs cheveux sont attachés à eux , il a offert Coco de cuir, probablement la seule pièce du répertoire québécois à explorer le thème de la calvitie.

Mais, il ne faudrait pas réduire Bleu jeans bleu à sa part humoristique. Derrière son humour juvénile se cachent quatre redoutables musiciens. Ils l’ont prouvé en enchaînant des dizaines de riffs de pièces cultes dans un medley virtuose. My Sharonna, Eye of the Tiger, Smell like teens spirit, Sweet home Alabama se sont succédé à la vitesse de la lumière. Preuve indéniable de leur dextérité.

Le tout s’est terminé dans une explosion de joie avec le succès des succès Coton ouaté, laissant la place bien réchauffée pour les Trois accords qui allaient suivre. Cette prestation de Bleu jeans bleu ne peut être qualifiée autrement que Top minou!

Un texte de Catherine-Ève Gadoury