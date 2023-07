Donner une voix aux jeunes grâce à un comité non partisan

Le comité jeunesse non partisan mis en place par le député caquiste de Jonquière, Yannick Gagnon, permet aux jeunes du secteur de mieux partager les enjeux qui leur tiennent à cœur. Le groupe a été mis en place en décembre 2022 peu après l’accès au pouvoir de l’élu, et s’adresse aux personnes âgées de 16 à 25 ans.

Le responsable du comité, Félix Lavoie, indique que l’initiative permet aux jeunes de mieux s’exprimer. Il insiste sur son caractère non partisan.

Nous, on ne veut pas nécessairement s’allier avec aucune direction, mais justement donner nos opinions sur peut-être des enjeux qui touchent plus la jeunesse au niveau circonscription, a-t-il indiqué en entrevue à l'émission C'est jamais pareil. [...] Par exemple, nous, on parle beaucoup de la santé mentale ces temps-ci, à quel point ça peut être important pour la jeunesse. Donc nous, on utilise notre voix pour dire que c’est un enjeu qui nous touche beaucoup et qu’il faut agir, parfois, pour faire connaître les services, par exemple.

La place des jeunes dans le centre-ville de Jonquière est également un enjeu important pour Félix Lavoie.

« Je trouve que c’est important qu’on ait notre place, qu’on ait notre voix. » — Une citation de Félix Lavoie, responsable du comité jeunesse

Une table d’expert en enjeux de la jeunesse

Pour le responsable du comité jeunesse, ce genre d’initiative est plus qu’importante.

On se considère un petit peu comme une table d’expert des enjeux de la jeunesse, a expliqué Félix Lavoie. Donc, on essaie un peu de, justement, sensibiliser Yannick aux enjeux qui nous touchent. On essaie aussi de montrer aux gens que les jeunes ne sont pas toujours aussi dans leur sous-sol à ne rien faire. Nous, on est là aussi pour montrer qu’on est impliqué.

Le comité permet aux jeunes de s'exprimer sur les enjeux qui leur tiennent à cœur. Photo : Radio-Canada / Facebook

Yannick Gagnon a indiqué sur sa page Facebook que les jeunes travaillent actuellement sur la confection de capsules vidéos qui seront diffusées sur les réseaux sociaux pour exposer les différents enjeux qu’ils croient importants dans la circonscription de Jonquière.

D'après une entrevue de Julie Bergeron