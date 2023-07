Entre 2013 et 2014, trois audits ont examiné ce projet, mais aussi la construction de quatre stations destinées aux pompiers et aux secouristes ainsi que plusieurs transactions immobilières majeures, notamment la vente du Stade Canada Inns, les projets des Parkers Lands et l’achat de l’ancien immeuble de Postes Canada au centre-ville de Winnipeg.

Le projet de construction du QG de police a fait l'objet d'une enquête de la GRC pendant cinq ans, sans qu'aucune accusation ne soit déposée après sa conclusion en 2019.

La Ville a pour sa part intenté des poursuites au civil à l'endroit de l'ancien directeur général de Winnipeg Phil Sheegl et de l'entreprise responsable du projet, Caspian Construction.

En mars 2023, Caspian Constructions et une douzaine d’autres accusés ont accepté de payer entre 21.5 millions à 28 millions $ à la Ville, selon le temps qu’il faudra pour que l’argent soit récupéré par l'administration.

Tour à tour, le premier ministre Brian Pallister et sa successeure Heather Stefanson ont refusé de lancer une enquête publique.

Dans les deux cas, le gouvernement progressiste-conservateur a argué que le dossier de la construction du QG de la police fait toujours l'objet de procédures légales.

La Cour d’appel du Manitoba a rejeté vendredi l'appel de l’ancien DG Phil Sheelg concernant la décision selon laquelle il aurait un accepté un pot-de-vin du propriétaire de Caspian Constructions, Armik Babakhanians.

Le gouvernement provincial maintient néanmoins que le dossier ne peut pas faire l'objet d'une enquête.

La question est toujours devant les tribunaux aujourd’hui et notre décision reste la même , a déclaré la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, lundi.

Les documents nécessaires pour finaliser ce procès n’ont pas encore été déposés par la Cour du Banc du Roi. Il est donc prématuré de considérer l'affaire comme conclue tant que les dossiers judiciaires requis n’ont pas été transmis et que l’entente n'a pas été finalisée , note un porte-parole pour le gouvernement provincial dans un communiqué.

Le maire souhaite toujours une enquête. La demande du conseil de 2017 n’a pas été formellement abrogée , soutient Colin Fast, le directeur des communications pour le bureau du maire de Winnipeg, Scott Gillingham.

Le chef du Nouveau Parti démocratique du Manitoba, Wab Kinew, a réaffirmé lundi son soutien à une demande d'enquête publique à ce sujet.

Avec les informations de Bartley Kives