Pluie abondante : des routes impraticables à Lac-aux-Sables

On a plusieurs routes qui ont été coupées par la pluie , affirme le maire de la Municipalité, Yvon Bourassa, qui précise que des secteurs sont isolés.

Par exemple, le chemin de la Traverse entre Lac-aux-Sables et Notre-Dame-de-Montauban est fermé à la circulation.

La pluie cause des dommages à Lac-aux-Sables. Photo : Gracieuseté d'Éric Savard

Le maire assure que toutes les équipes municipales, incluant les pompiers, sont à pied d’oeuvre depuis minuit et que la situation est sous contrôle. Personne n’a été blessé.

« C’est de la pluie qui nous est arrivée en extrêmement grosse quantité en très peu de temps. [...] Autant [de pluie] que ça, c’est la première fois. » — Une citation de Yvon Bourassa, maire de Lac-aux-Sables

Des ponceaux ont été bloqués par l’excès d’eau, précise M. Bourassa. L’apport de sédiments bloque les entrées de ponceaux.

Les fortes pluies laissent des traces à Lac-aux-Sables. Photo : Gracieuseté d'Éric Savard

Sur sa page Facebook, la Municipalité identifie neuf routes particulièrement problématiques. Il s’agit des chemins Sainte-Marie, Tawachiche, de la Traverse, des Bois-Francs, Saint-Alphonse, de la Batiscan, du rang Saint-Georges, de la rue Bourassa et de la route Julien.

Des routes sont endommagées à Lac-aux-Sables en raison de la pluie. Photo : Gracieuseté d'Éric Savard

La Municipalité est sur un pied d’alerte, mais l’état d’urgence n’a pas été déclaré. Le maire affirme qu’il arpente les chemins du territoire depuis minuit.

Par ailleurs, la route 354 est aussi fermée pour cause d’inondation entre Sainte-Anne-de-la-Pérade et Saint-Casimir, indique mardi matin le site du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

D’après l’entrevue réalisée à l’émission Toujours le matin