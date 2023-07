La route 120 à Edmundston devrait rouvrir dans les « prochaines semaines »

Des pluies torrentielles ont endommagé de nombreuses propriétés ainsi que des routes, des ponts et des ponceaux. La route 120, qui relie Edmundston au Haut-Madawaska, est fermée pour une période indéterminée à la suite d’un important glissement de terrain. Le ministère provincial des Transports s’occupe de construire un pont temporaire à cet endroit.

Entre-temps, les automobilistes et camionneurs doivent faire des détours et chacun se demande quand la route sera rouverte.

De savoir quand la route 120, la rue Saint-François, sera ouverte, ce qu’on a tout de suite du ministère des Transports, c’est que ça avance très bien. [...] On nous dit que les dates du 18 et du 19 juillet seraient visées, mais ce qu’on espère, c’est que ça pourrait se faire plus vite que ça , a fait entendre le maire d'Edmundston, Eric Marquis, durant une entrevue accordée mardi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

La route 120 dans la région d'Edmundston est fermée à la circulation depuis la tempête du 29 juin. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Trozzo

Mais quelques heures plus tard, durant la conférence de presse de mise à jour de la situation, M. Marquis n'a plus évoqué de date précise. Il a assuré attendre des nouvelles pour connaître la date d’ouverture de la route qu’on espère qui devrait se faire au courant des prochaines semaines , a-t-il déclaré.

Eric Marquis, maire d'Edmundston. Photo : Radio-Canada

Le directeur du service de sécurité incendie et coordonnateur des mesures d’urgence à Edmundston, Jacques Doiron, a exprimé un avis similaire.

Jacques Doiron, directeur du service de sécurité incendie et coordonnateur des mesures d’urgence à Edmundston. Photo : Radio-Canada

Le pont n’aura qu’une voie. Des feux seront donc installés pour guider la circulation.

Jacques Doiron dit avoir reçu la confirmation que ce pont pourra supporter le même poids que le reste de la route. Les camions qui pouvaient circuler sur la route 120 pourront donc l'emprunter.

240 déclarations de dommage à la propriété

Environ 240 résidents ont déclaré des dommages à leur propriété jusqu’à présent, a précisé Jacques Doiron. Les autorités effectuent maintenant des vérifications dans chacune de ces propriétés.

Les gens vont recevoir deux visites. Ils vont recevoir une visite des experts en sinistre de la Ville d’Edmundston à cause qu’ils se sont enregistrés auprès de la Municipalité. Ils vont aussi recevoir une visite d’une équipe provinciale. Eux autres vont vérifier c’est quoi les dommages, donner des conseils, faire le constat des dommages , explique M. Doiron.

Eric Marquis invite toute la communauté à appuyer les sinistrés.

« Maintenant ce qu’il faut faire, c’est se serrer les coudes et recommencer parce que dans toute communauté résiliente, c’est ce que les gens font. Ils se serrent les coudes et travaillent ensemble. » — Une citation de Eric Marquis, maire d'Edmundston

La Municipalité a aussi subi des dommages à une quarantaine d’endroits durant la tempête. Elle a embauché des experts en sinistre qui vont l’aider à relever ce défi. Il faudra faire certaines réparations et du nettoyage.

C’est certain que le rétablissement va prendre une bonne partie de l’été, si ce n’est pas tout l’été , estime M. Doiron.

Edmundston a déjà vérifié l’état de ses infrastructures et Jacques Doiron assure qu’elles sont sécuritaires.

Avec des renseignements de l'émission La matinale