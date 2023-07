La Haute-Côte-Nord sous la pluie

Une épaisse couche nuageuse flotte sur la Haute-Côte-Nord et entraîne avec elle d’importantes quantités de pluie. Il pourrait tomber jusqu’à 70 millimètres de pluie d’ici la fin de la journée.

Environnement Canada a publié un avertissement de pluie mardi matin dans plusieurs secteurs de la Haute-Côte-Nord. L’organisme fédéral prévoit entre 15 et 25 millimètres de pluie dans le secteur de Tadoussac, de 50 à 70 millimètres de pluie près des Escoumins, environ 50 millimètres de pluie dans les environs de Forestville et finalement, entre 50 et 70 millimètres dans le secteur du réservoir Pipmuacan.

Des orages sont aussi à prévoir dans certains zones de la Haute-Côte-Nord.

Le météorologue de sensibilisation pour Environnement Canada Simon Legault indique en entrevue à Bonjour la Côte que la Haute-Côte-Nord a déjà reçu entre 30 et 40 millimètres de pluie en matinée. La pluie devrait commencer prochainement dans les environs de Sept-Îles et en Basse-Côte-Nord.

D’autres averses sont aussi prévues mercredi partout sur la région.

Le météorologue prévient que la majorité des averses seront concentrées dans la journée de mardi, ce qui pourrait provoquer des glissements de terrain ou la montée des eaux sur certains plans d’eau. C’est vraiment ce qu’on reçoit rapidement qui va créer des problèmes , avise-t-il.

« Restez vigilant. » — Une citation de Simon Legault, météorologue de sensibilisation pour Environnement Canada

Simon Legault est météorologue de sensibilisation pour Environnement et Changement climatique Canada. (Photo d'archvies) Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

M. Legault met en garde les automobilistes quant aux risques de rouler sur une route moins achalandée et gorgée d’eau. Il mentionne qu’il est recommandé d’éviter de s’aventurer sur des routes qui cumulent un pied d’eau sur la chaussée. Ça prend un pied d’eau pour transporter un véhicule , dit-il.

En cas d’érosion sur le côté de la chaussée, il rappelle de faire preuve de prudence. On se tient loin , recommande le météorologue.

Le Québec a accumulé depuis lundi presque 100 millimètres de pluie. Le mauvais temps qui sévit provient d’un système qui arrive du nord-est des États-Unis.

Surveillance des plans d’eau

Selon l’application Vigilance - Surveillance de la crue des eaux, mise en place par le ministère de la Sécurité civile, la rivière des Escoumins affiche un état normal avec une hauteur de 52,39 m et avec un débit de 16,82 m³/s.

Le seuil de surveillance doit atteindre 100,00 m³/s, car le seuil d’inondation mineure est évalué à 200,00 m³/s.