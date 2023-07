Les autorités islandaises ont averti mardi les touristes et autres curieux de rester à l'écart d'un volcan nouvellement en éruption qui crache de la lave et des gaz nocifs à partir d'une fissure, dans le sud-ouest du pays.

L'éruption a commencé lundi après-midi après des milliers de tremblements de terre dans la région, ont indiqué les autorités météorologiques. Celle-ci survient 11 mois après la fin officielle de sa dernière éruption. Elle se produit dans une vallée inhabitée près de la montagne Litli-Hrútur, à environ 30 kilomètres au sud-ouest de la capitale, Reykjavik.

Le volcan Fagradalsfjall est entré en éruption en 2021 et en 2022 sans causer de dommages ni de perturbations des vols, bien qu'il se trouve à proximité de l'aéroport de Keflavik, la plaque tournante du trafic aérien international d'Islande. L'aéroport est resté ouvert mardi.

Des scientifiques et des étudiants du département de géologie de l'Université d'Islande observent l'éruption et prennent des mesures du volcan Fagradalsfjall près de la montagne Litli-Hrútur, à quelque 30 kilomètres au sud-ouest de Reykjavik, en Islande, le lundi 10 juillet 2023. Photo : Associated Press / Marco Di Marco

L'Office météorologique islandais a déclaré que l'éruption était initialement plus explosive que les deux précédentes. Des images aériennes montraient des flux de lave en fusion orange et des nuages de gaz provenant d'une fissure sinueuse d'environ 900 mètres de long.

La pollution de gaz est élevée près de l'éruption et est dangereuse, a prévenu l'office. Les voyageurs sont invités à ne pas entrer dans le secteur jusqu'à ce qu'il soit possible d'évaluer les conditions.

Mardi matin, la fissure et le volume de l'éruption avaient diminué, selon les scientifiques.

C'est devenu une petite éruption, ce qui est une très bonne nouvelle , a indiqué Magnús Tumi Guðmundsson, professeur de géophysique à l'Université d'Islande, à la chaîne de télévision nationale RUV.

Il a dit que l'éruption pourrait certainement durer longtemps, mais heureusement, nous n'envisageons pas une continuation de ce que nous avons vu au cours des premières heures .

Une éruption de 2021 dans la même zone avait produit des coulées de lave spectaculaires pendant plusieurs mois. Des centaines de milliers de personnes avaient afflué pour voir le spectacle.

De la lave refroidie et des cendres jonchent le sol alors qu'à l'horizon, de la lave s'échappe du volcan Fagradalsfjall. Initialement explosive, l'éruption a diminué d'ampleur au cours des dernières heures. Photo : Associated Press / Marco Di Marco

Une éruption tous les quatre à cinq ans

L'Islande, qui se trouve au-dessus d'un point chaud volcanique dans l'Atlantique Nord, enregistre en moyenne une éruption tous les quatre à cinq ans.

L'éruption la plus perturbatrice de ces derniers temps a été l'éruption du volcan Eyjafjallajökull en 2010, qui avait envoyé d'énormes nuages de cendres dans l'atmosphère et entraîné des fermetures généralisées de l'espace aérien au-dessus de l'Europe. Plus de 100 000 vols avaient été cloués au sol, bloquant des millions de voyageurs internationaux et interrompant les voyages aériens pendant des jours.