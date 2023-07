L’une des cinq chansons interprétées par Anita Best et Pamela Morgan est Le roi Renaud, une ballade franco-terre-neuvienne de la péninsule de Port-au-Port.

Je viens d’une culture où les gens chantent tout le temps, il n’y a pas beaucoup de musiciens qui jouent des instruments, mais il y a beaucoup de gens qui chantent. Les ballades et les contes, je les adore , raconte Anita Best, chanteuse folk habitant ces jours-ci la côte ouest de Terre-Neuve, mais qui a grandi sur l’île Merasheen dans la baie de Plaisance.

L’anglophone a appris son français au secondaire à Saint-Jean et a poursuivi ses études à Saint-Pierre-et-Miquelon et au Québec, où elle est tombée amoureuse des contes de Michel Faubert et de Raoul Roy et des chansons de Gilles Vigneault.

Elle a même tenté de rencontrer Gilles Vigneault en visitant son village natal de Natashquan, sans se rendre compte qu’il avait déménagé à Montréal. Deux chansons du musicien québécois figurent sur le mini album : Quand vous mourrez de nos amours et La chanson démodée.

Préserver des chansons en voie de disparition

En enregistrant Le roi Renaud, Anita Best tente de préserver une chanson traditionnelle francophone qui risque de disparaître, selon elle.

S’il existe toujours une tradition musicale très forte dans la péninsule de Port-au-Port, la musique qui perdure est surtout instrumentale, croit Anita Best. Il y a de moins en moins de conteurs et de chanteurs francophones dans la région, explique-t-elle.

C’est très important que les gens sachent qu’il existe des francophones à Terre-Neuve. Tous les Canadiens devraient le savoir , croit-elle.

Anita Best chante sans accompagnement la majorité du temps. Mais cette fois-ci, elle collabore avec Pamela Morgan, une musicienne traditionnelle qui a fait partie du groupe Figgy Duff et a souvent chanté et joué avec le violoneux franco-terre-neuvien Émile Benoit.