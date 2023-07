L’aide financière annoncée par Québec pour soutenir les entreprises dont les activités ont été malmenées par les feux de forêt est saluée par des industries et des acteurs du milieu politique de la Côte-Nord. Toutefois, ils estiment que cet appui est insuffisant.

De nombreuses entreprises nord-côtières, de différents domaines, ont été contraintes de réduire leurs activités en raison de l’interdiction de se rendre en forêt décrété par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, conséquence des feux de forêt qui ont sévi en juin dernier.

Mercredi dernier, Québec a dévoilé son plan d'aide pour les entreprises qui ont subi les contrecoups financiers de ces incendies forestiers.

Ce plan, assorti d'une enveloppe de 50 millions de dollars, doit permettre, entre autres, à des exploitants forestiers, des pourvoiries et des entreprises touristiques d'obtenir un prêt ou une garantie de prêt.

Le gouvernement précise que l'appui financier qui sera versé aux entreprises vise notamment à soutenir le fonds de roulement nécessaire au maintien de leurs activités.

Pour sa part, le président de Boisaco, Steeve St-Gelais, estime que l’aide financière permettra aux entrepreneurs qui collaborent avec l’entreprise forestière de se sortir la tête de l’eau.

Il y a des enjeux de main-d'œuvre, donc la rareté de travailleur a fait en sorte que les entrepreneurs ont dû garder leurs employés en poste pour ne pas les perdre lors de l’arrêt temporaire des opérations , explique-t-il.

Ce dernier ajoute qu’il estime que le plan du gouvernement provincial sera bénéfique à bien des égards, mais formule tout de même quelques réserves.

On considère que c'est un bon pas dans la bonne direction, mais on n'est pas certain que ça va répondre à tous les enjeux considérant qu'on est dans un contexte où nos entrepreneurs n'ont pas nécessairement de la relève. Ça nous donne l'impression qu'il va falloir d'autres mesures , laisse entendre Steeve St-Gelais.

Le président de l'Assemblée des MRC de la Côte-Nord, Alain Thibault, partage les craintes du président de Boisaco.

Celui-ci souhaite même interpeller le gouvernement fédéral afin que les employés des entreprises qui ont dû cesser ou ralentir temporairement leurs activités soient dédommagés.

Ce qui me titille, ce sont les travailleurs qui ont temporairement perdu leur travail. Ils en ont vraiment besoin. Le gouvernement devrait faire un effort pour aider ces gens qui ont subi des pertes financières incroyables , souligne-t-il.

« Ce sont des pères et des mères de famille. Ils ont besoin de cet argent-là pour mettre du pain sur la table. » — Une citation de Alain Thibault, président de l'Assemblée des MRC de la Côte-Nord

Toutefois, Alain Thibault affirme que l’aide gouvernementale proposée par Québec donnera un bon coup de main aux entreprises régionales.