Pénurie de pathologistes au N.-B. : la profession propose un permis interprovincial

Le Nouveau-Brunswick et d’autres régions qui connaissent une pénurie de pathologistes devraient envisager d’instaurer un permis de pratique interprovincial ou national, propose le président désigné de l’Association canadienne des pathologistes, le Dr Jason Karamchandani.

Ce serait, selon lui, une bonne solution à court terme pour le Réseau de santé Vitalité, qui manque de pathologistes.

Pour le Dr Karamchandani, ce permis interprovincial ou national serait particulièrement utile à l'heure de la pathologie numérique, avec seulement quelques numériseurs de lames de microscope placés stratégiquement un peu partout au pays, des pathologistes comme moi pourraient aider à réduire certaines pénuries aiguës de personnel .

Mais nous n’avons pas de permis pour exercer la médecine dans toutes les provinces canadiennes, alors je ne peux pas m’occuper d’un cas au Nouveau-Brunswick , ajoute-t-il.

Un manque de plus d’une dizaine de pathologistes

La semaine dernière, des données révélées par CBC indiquaient que sept postes de pathologistes chez Vitalité étaient à pourvoir dans la province, tous dans le nord, soit deux à Edmundston, deux à Campbellton et trois à Bathurst.

La Dre Nathalie Banville, vice-présidente aux Programmes cliniques et affaires médicales chez Vitalité, confirmait toutefois la semaine dernière que 3 embauches avaient été complétées.

Le Réseau de santé Horizon manque de quatre pathologistes. Il s’attend à en embaucher deux à Miramichi et à Saint-Jean respectivement en juillet et en septembre. Il poursuit ses efforts pour en recruter deux autres à Moncton et à Fredericton.

Les pathologistes font notamment des analyses de tissus et fluides corporels pour diagnostiquer et suivre une variété de maladies, dont le cancer. Ils collaborent aussi avec d’autres professionnels de la santé pour formuler des plans de traitement et des stratégies de prévention de la contagion.

Le président de l'Association canadienne des pathologistes le DrJason Karamchandani juge que la pénurie est prononcée. Photo : Frank Desgagnes

Les quatre provinces de l’Atlantique ont lancé en mai un registre des médecins et des chirurgiens destiné à faciliter la mobilité de ces professionnels dans la région.

Le Dr Karamchandani juge que cette initiative est brillante et il aimerait voir une entente similaire dans le cas des pathologistes des autres provinces. Il dit être convaincu que des pathologistes un peu partout au pays ont par moments la capacité d’aider tout hôpital qui a grandement besoin de leurs services.

Qu’en pensent les autorités médicales?

Le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick n’a pas fait de commentaire quant à la possibilité de conclure des ententes de permis avec d’autres provinces dans le cas des pathologistes.

Le Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick n’a pas répondu à une demande d’entrevue lundi.

La Société médicale du Nouveau-Brunswick appuie pour sa part les efforts de l’Association médicale canadienne pour la création d’un modèle de permis pancanadien, selon sa présidente, la Dre Michèle Michaud.

L'augmentation de la mobilité des médecins est un facteur important pour résoudre les problèmes de ressources humaines en santé dans tout le pays , souligne la Dre Michaud.

Elle ajoute qu’en fin de compte, les décisions relatives au permis de pratique et à l'accréditation des médecins relèvent du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick.