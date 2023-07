La vérification des reçus chez les grands détaillants crée des remous chez la clientèle

Dans la foulée de cette décision, le Conseil canadien du commerce de détail a indiqué que le vol à l'étalage est en hausse et qu'il travaille avec les détaillants pour trouver des solutions.

Canadian Tire, Walmart et Loblaw, interrogés par CBC, n’ont pas affirmé clairement si leur décision de contrôler les reçus était motivée par le vol aux caisses automatiques.

Canadian Tire a indiqué dans un courriel que la vérification des reçus et des sacs est laissée à la discrétion des propriétaires de magasins individuels, précisant que les vérifications sont couramment utilisées dans l'industrie pour le contrôle des stocks .

Brian Simpson, un Torontois, affirme qu'il s'est senti traité comme un suspect à sa sortie d'un Canadian Tire, en entrevue avec CBC. Photo : (Keith Burgess/CBC)

De son côté, Walmart a indiqué que la vérification peut être utile pour la prévention du vol, sans préciser le type de vol. Pour sa part, Loblaw a transmis ses commentaires au Conseil canadien du commerce de détail, mais celui-ci a indiqué qu'il ne suivait pas les pertes aux caisses automatiques.

Plusieurs clients de Loblaw ont protesté contre la politique de vérification des reçus introduite dans certains magasins.

Selon le criminologue Adrian Beck, qui étudie le vol aux caisses automatiques depuis plus d'une décennie, il s’agit d’un problème croissant en raison de l'expansion des caisses automatiques et du fait que les voleurs estiment que le risque de se faire prendre est faible.

Nous avons une plus grande proportion de personnes qui les utilisent, et beaucoup de gens se sentent maintenant plus à l'aise quant à la façon dont vous pourriez utiliser et abuser de ces systèmes , a déclaré M. Beck, professeur émérite à l'Université de Leicester en Angleterre.

Dans une étude financée par l'industrie publiée en 2022, Adrian Beck a interrogé 93 détaillants (sans donner leurs noms) répartis dans 25 pays qui ont intégré la technologie de paiement en libre-service.

Selon l'étude, les détaillants ont estimé que jusqu'à 23 % des pertes de leurs magasins étaient dues à une combinaison de vols et d'erreurs des clients aux caisses automatiques.

En revanche, les deux tiers des détaillants ont déclaré que les pertes liées aux paiements aux caisses en libre-service étaient une préoccupation croissante.

L'astuce de la carotte

Il arrive que les clients commettent des erreurs de bonne foi lors du paiement aux caisses en libre-service en omettant accidentellement de scanner un article. M. Beck a déclaré que cela peut encourager certaines personnes à commettre des vols, car elles estiment qu'elles ont un bon prétexte si elles se font prendre.

Je peux simplement dire : vous savez quoi, je suis désolé, j'ai manifestement fait une erreur. La machine était difficile à utiliser , a-t-il souligné. Le vrai problème des détaillants est qu'ils trouvent très difficile de prouver que je suis un voleur plutôt qu'un mauvais scanneur.

M. Beck a précisé qu'il existe différentes méthodes que les voleurs utilisent pour voler aux caisses automatiques, comme la saisie du code des carottes lors de la numérisation de produits plus chers sans code-barres, comme les raisins, par exemple.

Ils déforment ce qu'ils achètent réellement parce qu'ils savent que les carottes sont beaucoup moins chères que les raisins.

Une autre astuce appelée sauter l'analyse consiste à ne scanner que certains de leurs articles.

Tom Doyle, un enquêteur en civil qui patrouille dans les magasins de détail de l'Ontario, a indiqué qu'il surprenait fréquemment des personnes scanner seulement certains articles.

Ils scanneront les oranges là-bas, mais ils mettront le steak [directement] dans le sac , a déclaré M. Doyle, de Corporate Protection & Investigative Services à Toronto. S'il y a 200 $ d'épicerie, ils pourraient payer 50 $.

M. Doyle a souligné que, d'après son expérience, les voleurs de caisses automatiques ont tendance à être des acheteurs moyens qui cherchent à réduire leur facture.

Les prix augmentent sur tout , a-t-il déclaré. Ils disent : ''C'est trop cher. Je peux utiliser ces 20 $ pour autre chose'' .

La vérification aléatoire des reçus est l'une des techniques utilisées par les magasins à grande surface pour limiter les vols. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Sophia Harris

La vérification des reçus est-elle une bonne solution?

L’expert Adrian Beck a expliqué que les détaillants utilisent diverses techniques pour lutter contre les pertes liées aux caisses automatiques, telles que la formation des préposés à la surveillance des clients, l'intégration de technologies telles que les caméras de surveillance et la vérification aléatoire des reçus.

M. Beck suggère que les détaillants continuent à proposer le paiement en libre-service, tant que l'argent qu'ils économisent grâce à la réduction des coûts de main-d'œuvre est supérieur à ce qu'ils perdent par les vols et les erreurs de numérisation.

« Le nombre de caisses automatiques ne fera qu'augmenter, en particulier dans les épiceries où nous voyons qu'elles sont très dominantes maintenant » — Une citation de Adrian Beck, criminologue

La vérification des reçus devrait continuer à être appliquée. Malgré les criques des clients, Canadian Tire, Loblaws et Walmart n'ont donné s’ils comptent reconsidérer cette pratique.

Selon des experts juridiques, les détaillants ne peuvent pas appliquer les contrôles de reçus à moins qu'ils n'aient vu un client voler ou que leurs clients soient membres d'un magasin, comme chez Costco.