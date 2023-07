Les spectacles de Madonna à Montréal sont reportés

La chanteuse américaine devait se produire les 19 et 20 août au Centre Bell dans le cadre de sa tournée Celebration.

Evenko a indiqué lundi que ces deux concerts étaient reportés, demandant aux détenteurs de billets de les conserver.

Madonna dit qu'elle se concentre sur sa santé et sur un éventuel retour sur scène après une grave infection bactérienne qui l'a conduite à être hospitalisée dans une unité de soins intensifs pendant plusieurs jours le mois dernier.

Je suis sur la voie de la guérison et je suis incroyablement reconnaissante pour toutes les belles choses dans ma vie , a écrit la vedette de la pop sur Instagram.

« Ma première pensée quand je me suis réveillée à l'hôpital était mes enfants. Ma deuxième pensée était que je ne voulais décevoir personne qui ait acheté des billets pour ma tournée. Je ne voulais pas non plus laisser tomber les gens qui ont travaillé sans relâche avec moi au cours des derniers mois pour créer mon spectacle. » — Une citation de Madonna, dans une publication sur Instagram

Je me concentre maintenant sur ma santé et à reprendre des forces et je vous assure que je serai de retour avec vous dès que possible , a-t-elle poursuivi.

L'étape nord-américaine de sa tournée Celebration, qui devait initialement s'amorcer le 15 juillet à Vancouver et se terminer le 8 octobre à Las Vegas, a été reportée. Sa tournée débutera désormais le 14 octobre à l'O2 Arena de Londres.

Live Nation a confirmé que la première portion nord-américaine de Celebration était malheureusement reportée , et que de nouvelles dates seraient annoncées dès que possible .

À la fin juin, son agent Guy Oseary indiquait qu'elle avait développé une infection bactérienne sérieuse et qu'elle avait été traitée pendant quelques jours aux soins intensifs.

Tout en affirmant à ce moment que son état de santé s'améliorait, il indiquait dans une publication sur Instagram que la célèbre chanteuse devait mettre sur pause tous ses engagements, incluant les dates de la tournée Celebration.