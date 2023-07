L’automatisation des ports, un choix économique difficile

L’automatisation des ports constitue l’une des questions clés dans le conflit de travail opposant depuis le 1er juillet les employés des ports de la Colombie-Britannique aux employeurs maritimes de la province.

Alors que le Syndicat international des débardeurs et magasiniers du Canada (SIDM) avance que l'automatisation pose une menace aux emplois actuels et futurs dans les ports, des experts avertissent que la lenteur de l'automatisation pourrait présenter des risques pour l'industrie et l'économie du Canada.

Selon un rapport du Forum international des transports, plus de 50 terminaux dans le monde présentent un certain degré d'automatisation. Des grues d'empilage, des portiques de manutention et des véhicules contrôlés à partir de centres d'exploitation à distance font notamment partie des équipements automatisés.

En Colombie-Britannique, deux terminaux à conteneurs sont semi-automatisés : le terminal de conteneurs Fairview géré par DP World à Prince Rupert et le Deltaport opéré par Global Container Terminals au port Roberts Bank à Delta.

Les travailleurs des ports inquiets

Le projet d’un troisième terminal, le Terminal 2 de Roberts Bank récemment approuvé par Ottawa, inquiète le SIDM .

Des semaines avant le début de la grève, Rob Ashton, président du SIDM Canada, a critiqué l'effet domino qu'un nouveau terminal automatisé pourrait avoir sur le port de Vancouver, le plus important au Canada. Il soulevait que ce nouveau port pourrait forcer les terminaux conventionnels vers l’automatisation.

Certains équipements automatisés sont déjà utilisés dans les terminaux conventionnels. En entrevue avec CBC , Rob Ashton souligne que le syndicat a travaillé avec les exploitants de terminaux afin que les technologies puissent faciliter le travail des travailleurs . Toutefois, il estime que la situation est tout à fait différente lorsqu'il s'agit d'une automatisation qui supprime des emplois.

Il fait référence à une étude commandée par le SIDM et publiée en 2019, selon laquelle la semi-automatisation du travail pourrait entraîner l'élimination de 50 % de la main-d'œuvre et jusqu'à 90 % dans le cas d'une automatisation complète, même en tenant compte des postes créés par l'automatisation.

Des conteneurs dans le terminal Centerm du Port de Vancouver le 14 octobre 2022. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Le Canada à la traîne

Les craintes légitimes de perte d'emplois doivent être comparées aux avantages qu'en retirent les consommateurs et l'économie, indique Joel Blit, professeur d'économie à l'Université de Waterloo qui étudie l'automatisation et l'avenir du travail.

Selon lui, il est inquiétant de constater à quel point le Canada traîne la patte en matière d'automatisation. Il estime que le pays pourrait en payer le prix s'il ne commence pas à rattraper son retard. Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le Canada est la seconde économie la moins productive du G7, le Japon se situant au dernier rang.

Je comprends les deux côtés de la médaille, mais nous ne pouvons pas, en tant que pays, laisser les intérêts d'un groupe particulier bloquer les progrès technologiques et la productivité de notre économie , a déclaré Joel Blit.

Les grévistes sont en arrêt de travail depuis le 1er juillet. Photo : Radio-Canada / Justine Boulin

Pas une solution miracle

Le port de Vancouver est le port le plus actif du Canada, mais aussi l'un des moins efficaces au monde, se classant à l'avant-dernière place sur 348 ports internationaux, juste derrière le port de Long Beach.

Toutefois, l'automatisation n'est peut-être pas la solution qui permet de résorber les retards dans les ports à conteneurs, selon Peter Turnbull, professeur à l'école de gestion de l'Université de Bristol, qui étudie les relations de travail dans les ports. Selon lui, l'un des inconvénients de l'automatisation pourrait être une moindre flexibilité et une capacité réduite à résoudre les problèmes lorsqu’ils surviennent.

Une étude réalisée en 2018 par le cabinet de conseil McKinsey & Compagny a non seulement suggéré que la productivité des ports automatisés chutait de 7 à 15 %, mais aussi que les réductions de coûts étaient inférieures aux attentes.

La fierté en jeu

Peter Turnbull indique que les machines enlèvent [aux travailleurs portuaires] cette fierté que chacun fasse sa part lorsqu'une plus grande automatisation est mise en place.

Bien que Joel Blit soit convaincu de la nécessité d'une plus grande automatisation, il estime que des mesures doivent être prises pour protéger la main-d’œuvre. Il souligne que l'automatisation est plus susceptible d’affecter les travailleurs se trouvant au bas de l'échelle , tandis que l'informatisation a davantage d’impact sur les emplois de niveau intermédiaire.

Si c'est un petit groupe qui en subit les répercussions, nous devons nous assurer d’aider ces personnes à se reconvertir , déclare-t-il.

Avec les informations de Nick Logan et Reuters