Plus d'un demi-siècle après avoir conduit sa première Harley-Davidson, Bob Mansell, 81 ans, s’est retrouvé le mois dernier au guidon d’une moto de la célèbre marque pour s’offrir une virée de plus de 3000 kilomètres entre Edmonton et London, en Ontario.

Je me demandais ce que j'allais faire cet été et je me suis dit que j'allais faire un tour sur mon engin , raconte l'octogénaire aux cheveux longs.

Si l’ancien membre de l'Aviation royale canadienne a entrepris ce long voyage, c’était autant pour rendre visite à sa famille que pour goûter à une certaine liberté.

C'est là que je trouve la paix. C'est une chose merveilleuse. Si vous l'avez dans le sang, vous ne pouvez plus imaginer la vie sans [Harley-Davidson].

Bob Mansell fait une halte lors de son odyssée en moto entre Edmonton et London.

Il ajoute que beaucoup de gens semblaient s'en soucier en lui souhaitant une bonne route avec une gentille injonction : "Soyez prudent."

Pour leur part, ses cinq enfants n’ont pas caché leur inquiétude. Je l'ai suivi pendant deux heures sur l'autoroute, juste pour m'assurer qu'il savait ce qu'il faisait et qu'il était en route , confie son fils de 54 ans, Dave Mansell, qui vit en Alberta.

Bob Mansell, qui est veuf depuis 10 ans, a dû installer un traceur GPS sur sa moto, que sa famille a utilisé pour prendre de ses nouvelles pendant les quatre jours qu'a duré son voyage vers l'est.

Jamais sans ma moto fétiche

L'année dernière, à l’occasion de ses 80 ans, Bob Mansell a échangé sa Fat Boy Harley-Davidson contre un trois-roues : La Fat Boy pesait près de 100 kilos. Mes enfants étaient catégoriques sur le fait que je ne devais plus la conduire et ils m'ont suggéré de prendre un trois-roues.

Cela fait plus de 50 ans que Bob Mansell a enfourché une Harley-Davidson pour la première fois.

Il y a une certaine mystique autour des Harley et j'ai eu la chance d'avoir assez d'argent pour les acheter. C'est ma troisième grosse Harley.

Bob Mansell, au centre, en compagnie de sa soeur Janet Mansell et de son fils Wayne.

Il a eu beaucoup d'autres motos au fil des ans. J'avais 12 ans la première fois qu'il m'a fait monter sur une Honda CB550 Four , raconte un autre de ses fils, Wayne Mansell, 57 ans.

Ce dernier, qui réside à Ipperwash, en Ontario, raconte que son père l’a souvent laissé seul faire un tour en le priant de ne rien dire à sa mère.

Wayne Mansell admet avoir été lui aussi choqué lorsqu'il a appris que son père, malgré son âge avancé, voulait relier Edmonton et London en moto. Mais en l'espace de quelques heures, ce choc s'est transformé en fierté.

Bob Mansell s'entraîne tous les jours. Je suis en très bonne forme , assure-t-il. Ma femme m'a très bien traité, j'ai ma famille, je vis seul et je suis en bonne santé.

