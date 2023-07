De la danse en ligne au succès en ligne : Pascale Dufour fait fureur sur TikTok

La propriétaire de l’École de danse Pascale Dufour enseigne la danse depuis une quinzaine d'années un peu partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

De plus, les mercredis, elle anime des activités de danse en ligne près de l’hôtel de ville de Saguenay, en plus d’être présente dans plusieurs festivals où la danse est à l’honneur.

Mais depuis quelques mois, on peut la voir en action sur l'application TikTok, où 2250 personnes sont abonnées à son profil.

Dans sa vidéo la plus populaire, on la voit danser sous ce qui semble être une pluie battante.

J'étais pour aller faire de la danse à Place du Citoyen le mercredi soir et il pleuvait. J'ai comme eu une étincelle en me disant, je vais essayer de me filmer sous la pluie pour leur dire : "Regardez, on ne peut pas faire de la danse, il pleut." J'ai écrit à ma fille : "Penses-tu que c'est une bonne idée?" , a commencé à expliquer la professeure lors du passage de Radio-Canada dans son petit studio de tournage.

C'est à l'initiative de sa fille Kelly-Ann Savard que Pascale Dufour présente maintenant ses chorégraphies sur TikTok. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Sa fille, Kelly-Ann Savard, l’assiste dans ses vidéos.

Ce qui est drôle, c'est qu'au moment où on a voulu la tourner, la pluie avait comme arrêté un peu, mais il fallait que je publie, je ne pouvais pas attendre la pluie. Avec Kelly-Ann, on a eu une idée, on a pris un boyau , a-t-elle poursuivi.

La scène a été croquée dans un stationnement de la zone portuaire.

On a fait plusieurs prises avant d'avoir une bonne prise Je l'arrosais et je la filmais en même temps pendant qu'elle dansait , a ajouté en riant sa fille.

À la suggestion de sa fille

C’est d’ailleurs sa fille Kelly-Ann qui l’a incitée à se servir de la plateforme TikTok.

J'en faisais déjà à la base pour un usage personnel. Donc, je savais, un peu, comment ça fonctionnait. J'ai vraiment vu qu'il y a du potentiel là-dedans. Ça offre une visibilité énorme quand même facilement. Je lui ai dit : "Regarde, il faut que tu t'ouvres un compte TikTok." Elle a la personnalité pour le faire. Elle est vraiment pétillante. Les gens la connaissent pour ça , a souligné Kelly-Ann.

Plus de 2000 personnes suivent Pascale Dufour sur TikTok. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Le duo mère-fille peut passer des heures à créer des contenus d'à peine quelques secondes.

On voit un peu c'est quoi les tendances du moment. Quand on en fait, on en voit passer, ça nous donne des idées. Mais ça vient aussi beaucoup de notre tête et de ce qu'on aime. On est quand même assez proches. On peut passer une journée entière à se parler de ce qu'on voudrait mettre sur TikTok et chercher des idées. On se lance. Souvent, ça vient vraiment sur le vif. On ne réfléchit pas trop avant , a mentionné Kelly-Ann.

Une passion de longue date

Pascale Dufour danse depuis plus de 25 ans.

Elle a fait ses premiers pas dans l'univers de la danse en ligne en compagnie de sa mère.

Ç’a été une passion qui a pris beaucoup beaucoup de place. Je suis une fille pas mal intense. Rapidement, j'ai eu le goût d'en faire plus. Je pensais juste à cela. J'en mangeais. J'ai décidé d'ouvrir mon école il y a presque 15 ans maintenant. Ç’a été quand même pas si facile, on va se le dire, de faire son nom tranquillement, de faire sa place , a raconté Pascale Dufour.

Celle qui enseigne jusqu'à 80 danses par année ne rechigne devant aucun style musical.

De plus en plus, maintenant, on danse, on appelle ça du country pop. Mais, moi, je touche vraiment à tout. Oui du country, j'adore le country [...] mais le pop également. Alors, on peut danser sur des chansons qui tournent à la radio, ça peut être du latino, des remix. Moi, en fait, j'enseigne mes coups de coeur. Il faut que la musique me parle. Quand j'aime, je suis certaine que mes danseurs vont aimer ça , a partagé la professeure.

D’après un reportage d’Annie-Claude Brisson