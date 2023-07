La Marina de Shipshaw louée cet été

Jean-François Potvin, qui est pompier à Saguenay, a soumis une offre de 316 000 $ pour mettre la main sur le bâtiment principal et ses dépendances. Jugeant qu’il s’agissait de la seule proposition acceptable, la Ville, qui souhaitait céder ses actifs au privé, l’a retenue lors d’un deuxième appel de propositions.

Toutefois, les parties ne sont pas prêtes à procéder à la signature de l’acte de vente puisque certaines conditions imposées à l’acquéreur ne sont pas encore remplies.

Afin d’éviter un changement d’opérateur en pleine période estivale, la Ville a opté pour la location. Jean-François Potvin devra donc verser 4550 $ pour un bail de deux mois, entre le 15 juin et le 15 août.

Plusieurs gestionnaires

Sous l’ère Jean Tremblay, la Marina de Shipshaw, dotée de quais flottants et d’un débarcadère, était administrée par la Société de gestion de la zone portuaire à la suite de sa cession par l’ancien propriétaire, Serge Godin, qui a remis les 200 000 $ issus de la vente à une œuvre communautaire.

Le grand patron de CGI avait alors spécifié qu’il souhaitait que la marina de son patelin d’origine demeure la propriété des citoyens et que ceux-ci puissent continuer d’en bénéficier.

Élue mairesse en 2017, Josée Néron a décidé de transférer la gestion au Centre multiservice de Shipshaw. L’organisme sans but lucratif a eu du mal à remplir ses engagements. Le contrat de gestion a par la suite été transféré au Patro de Jonquière, mais quelques mois plus tard, l’organisme communautaire a jeté l’éponge.

Depuis quelque temps, il n’y a plus de bar ni de restaurant à la Marina de Shipshaw. Jean-François Potvin s’engage à y implanter ce type de services, en plus d’aménager des appartements de type Airbnb. Il ne désire pas accorder d’entrevue avant la signature devant notaire.

Une transaction questionnée

Lors de la séance du conseil municipal du début du mois de juin, un citoyen s’est présenté au micro pour questionner la mairesse Julie Dufour au sujet de la vente des actifs à un entrepreneur privé.

Selon ses prétentions, l’acquéreur s’en tire à bon compte puisque le prix d’achat est en deçà de la valeur foncière de l’immeuble évalué à 378 900 $. De plus, la Ville a investi plus de 200 000 $ au cours des dernières années pour mettre l’édifice aux normes et pour y installer un ascenseur.

Les quais flottants, à eux seuls, ont une valeur estimée à 800 000 $.

Le conseiller municipal responsable du secteur, Claude Bouchard, a récemment indiqué que l’acheteur a des conditions bien précises à remplir et que les infrastructures vont demeurer accessibles aux citoyens, malgré l’implantation de logements. Il aurait trois ans pour rentabiliser son entreprise.

Il a également précisé qu’une rencontre a eu lieu à la mi-juin impliquant les citoyens inquiets et le futur propriétaire pour clarifier certains éléments et apaiser les craintes des plaisanciers.