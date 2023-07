Recul du nombre d’inspections de bâtiments par les pompiers dans Ville-Marie

La mairesse Valérie Plante s'y était pourtant engagée, justement après la tragédie qui a mis en lumière des manquements du côté du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), notamment en ce qui concerne l'inspection des voies d'évacuation des immeubles.

Des données fournies par le SIM pour l'arrondissement Ville-Marie indiquent toutefois que si les pompiers avaient visité 92 bâtiments par mois, en moyenne, pour le premier trimestre de 2023, ce nombre a chuté à 34.

Ce n'est pas justifiable d'aucune façon , assène Robert Henley, un ancien chef aux opérations du SIM .

Ça n'a pas de sens... Ça n'a vraiment pas de sens! , ajoute-t-il.

Le chef par intérim d'Ensemble Montréal, qui forme l'opposition à l'hôtel de ville, Aref Salem, est du même avis : Si les nombres, dans un blitz, sont moindres qu'avant un blitz, alors il y a problème , juge-t-il.

Ça ne me rassure pas personnellement, ça ne rassure pas les Montréalais, ça n'assure pas la sécurité des gens qui en dépendent , a-t-il ajouté en entrevue.

L'incendie d'un immeuble de la place d'Youville survenu dans le Vieux-Montréal avait coûté la vie à sept personnes en mars dernier. La mairesse Valérie Plante promettait alors une intensification d'inspections pour mettre aux pas les propriétaires récalcitrants. Cependant, c'est tout le contraire qui s'est produit, les inspections se sont même faites plus rares, selon les données obtenues par Radio-Canada. Reportage de Mathieu Prost.

Moins, mais mieux

Du côté des pompiers de Montréal, on affirme que cette diminution s'explique par le fait que le processus a été affiné et que la sélection des bâtiments à inspecter a été améliorée. C'est vraiment en lien avec l'impact des bâtiments qui sont visés, la complexité lorsque vient le temps d'effectuer l'inspection , précise ainsi Chantal Bibeau, directrice adjointe en prévention et gestion intégrée des risques au SIM .

Celle-ci dit quand même considérer la période de avril à juin comme étant un « blitz » d'inspections, en raison de l'effort d'analyse effectué , et des démarches visant à s'assurer que tout est bien fait .

De fait, le SIM affirme que cette méthode a porté ses fruits; dans la foulée de 496 inspections effectuées depuis le 3 avril, sur le territoire de la métropole, 1883 constats de non-conformité ont été émis, et 12 mises en demeure ont été transmises, en lien avec des modifications urgentes à effectuer dans des bâtiments présentant des risques en cas d'incendie.

Au mois de mai, d'ailleurs, le SIM a reconnu qu'il existait, entre 2018 et 2022, un moratoire en ce qui concernait certains aspects de dossiers [de bâtiments] très complexes en lien avec les poursuites judiciaires .

C’est-à-dire que lorsque les inspecteurs en prévention incendie constataient qu’un bâtiment était non conforme, le SIM n’avait plus recours aux poursuites pénales pour forcer le propriétaire à ramener le bâtiment dans un état [...] sécuritaire pour les occupants .

Seulement certains types d’anomalies faisaient l’objet de ce moratoire , a précisé Richard Liebmann, directeur du SIM , lors d'un point de presse.