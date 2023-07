Les forêts urbaines comme le parc Stanley doivent aussi être protégées contre les feux

La motion votée à l'unanimité a été initialement présentée fin juin par le seul commissaire du Parti vert de Vancouver, Tom Digby, devant ses six homologues, tous regroupés sous la bannière du Parti ABC Vancouver.

Selon le commissaire, il est essentiel de prendre en compte l’impact des changements climatiques sur les forêts urbaines.

« Les risques d’incendie en 2023 sont beaucoup plus grands qu'avant. La saison des feux à laquelle on assiste cette année partout à travers le pays en est la démonstration et nous devons nous en inquiéter. » — Une citation de Tom Digby, commissaire des parcs de Vancouver

Nous voyons que nos étés ne sont plus les mêmes qu’avant. Vancouver traverse davantage d’épisodes de chaleur et de sécheresse , ajoute-t-il.

Au cours des dernières années, la Commission des parcs rapporte aussi une importante infestation d’arbres par l’arpenteuse de la pruche. Cet insecte aurait décimé plus de 20 % des arbres matures du parc Stanley et entraîné une accumulation de bois mort propice au déclenchement d’incendies.

Une arpenteuse de la pruche, un papillon de nuit. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Le parc Stanley, au cœur de la ville de Vancouver, est l’un des plus grands parcs urbains du Canada. Il s’étend sur 4 kilomètres carrés, est classé comme lieu de patrimoine national et est fréquenté à longueur d’année.

Nous sommes régulièrement confrontés à des départs de petits feux, certains allumés par des mégots de cigarette, ce qui force nos équipes à redoubler de vigilance , déplore Tom Digby.

Le parc Stanley a été aménagé sur une péninsule qui a d’abord servi de lieu de cérémonie aux Premières Nations, puis de réserve militaire britannique et, enfin, de jardin public en 1888. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

La fréquentation et l'emplacement du parc justifient une mise à jour du plan de prévention des incendies, selon Gregory Paradis, professeur adjoint en aménagement forestier à l'Université de la Colombie-Britannique (UBC).

« Une mise à jour de ce plan relève du bon sens et il faut s'en occuper plus tôt que tard. C’est certain que l’on veut tout faire pour éviter que ce parc ne brûle. » — Une citation de Gregory Paradis, professeur adjoint en aménagement forestier, UBC

La Commission souhaite inclure dans son approche des savoirs traditionnels autochtones et travailler en plus étroite collaboration avec les services de lutte contre les incendies afin de mettre à jour le plan du parc.

Le plan de prévention et de gestion des incendies dans le parc Stanley remonte à 2009. Il a été mis en place après la violente tempête de 2006 qui a ravagé le parc et détruit plus de 10 000 arbres, dont certains étaient des arbres centenaires.