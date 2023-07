Santé : des postes qui ne correspondent pas à la formation de personnel appelé en renfort

Québec avait promis du renfort aux infirmières, pendant la pandémie, en créant une formation accélérée afin d’embaucher des agents administratifs en soutien clinique pour les libérer du fardeau de la paperasse. Mais un an et demi plus tard, la confusion règne concernant la création de ces postes.

Le Syndicat du personnel de bureau, des techniciens et des professionnels de l’administration de la santé et des services sociaux (SPBTPASSS) dénonce un programme mal ficelé qui a poussé plusieurs diplômés à démissionner alors que d’autres se retrouvent sans emploi.

L’ex-conseillère municipale de Saguenay, Christine Boivin, fait partie des 1851 diplômés québécois qui ont suivi la formation de huit semaines et obtenu une bourse de 4000 $ pour prêter main-forte aux cliniciennes. Elle fait aussi partie des nouveaux agents administratifs qui sont tombés dans les craques du système.

Lorsqu’elle a entendu l’appel du ministre de la Santé à la fin 2021, la préretraitée a eu envie d’offrir son aide aux infirmières. Elle était toutefois loin de se douter qu’elle se retrouverait sur un siège éjectable. Depuis mars 2022, elle travaille dans un CHSLD de Jonquière. Mais à sa grande surprise, ce n’est pas un poste d’agente administrative en soutien clinique qui a été créé.

Plusieurs diplômés ont quitté le réseau de la santé ou même perdu leur emploi. Ils dénoncent un programme mal ficelé. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon-Lalancette

Ils ont affiché un poste à la réception. Ce n’est pas la tâche qu’on fait. Nous, on est en clinique. Ce ne sont pas les mêmes postes. Ce n’est pas ce qu’on s’est fait dire lors de la formation , se désole Christine Boivin.

Elle est loin d’être seule. Le SPBTPASSS constate que les frustrations sont vives et que les départs sont nombreux chez les diplômés. Le président au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Guillaume Racine, dénonce ce cafouillage du gouvernement Legault et le gaspillage de fonds publics.

« Ça a été fait trop vite et quand on fait trop vite, on fait rarement bien. » — Une citation de Guillaume Racine, président régional du SPBTPASSS

Le titre d’emploi spécifique à la formation en secteur clinique n’a jamais été créé, ce qui a poussé bien des diplômés vers la sortie. Le poste d’agente administrative soutien clinique n’existe pas dans les conventions collectives , soutient le président régional du syndicat affilié à la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

C’est beaucoup d’insécurité pour ces personnes-là. Tu apprends ton travail pendant 12 mois et à la fin tu te fais dire que ce n’est pas toi qui va l’avoir parce qu’on l’ouvre à tout le monde , ajoute Guillaume Racine.

Ce sont des postes d’agents administratifs de classe 3 qui ont été affichés. Dans le cas des fonctions occupées depuis plus d’un an par Christine Boivin au centre d’hébergement Sainte-Marie, une employée sans expérience clinique a décroché l’emploi. Christine Boivin perd donc le sien.

Elle va reprendre ma chaise, mais elle ne l’a jamais fait. Elle n’a pas fait la formation obligatoire pour le secteur clinique. Donc elle va venir s’asseoir et je vais devoir la former avant de quitter [...] Je suis une fille intègre. Je vais lui donner tout mon savoir et partir la tête haute. J’étais là pour aider les infirmières et c’est mission accomplie , commente Christine Boivin avec un pincement au cœur.

De nombreux départs

Le ministère de la Santé et des Services sociaux affirme ne pas avoir de données à jour concernant la rétention des diplômés de cette formation accélérée. En mars dernier, déjà 22 % avaient quitté le réseau de la santé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, selon le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CIUSSS). Et avec l'affichage des postes depuis cet hiver, plusieurs autres ont claqué la porte, assure le syndicat.

Ce n’est pas le bon titre d’emploi parce qu’il n’a jamais été créé avec la mise en place de la formation, ce qui aurait dû être fait. S’il avait été créé, peut-être qu’on aurait eu un meilleur taux de rétention , croit le président Guillaume Racine.

De son côté, Mme Boivin va dans le même sens.

C’est l'argent des contribuables. Je pense qu’il doit être bien géré. Si le suivi avait été bien fait, je suis persuadée qu’il n’y aurait pas eu de départs. Il y a eu un manque de suivi , dit-elle.