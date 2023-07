Rivière-Éternité : une cargaison de jouets en cadeau pour une garderie en milieu familial

La garderie de Sandra Simard a été complètement inondée il y a un peu plus d'une semaine.

Les petits souliers des amis, il y en a qui flottaient. J'ai dit : "C'est une perte totale." C'est ma garderie, c'est mon travail , a expliqué d’entrée de jeu, Sandra Simard, lorsque rencontrée par Radio-Canada.

Une coulée de boue et d'eau a recouvert le plancher du sous-sol, jusqu’à la hauteur des fenêtres. À peu près tout ce qui se trouvait à l’intérieur est irrécupérable et des travaux majeurs s'imposent. Six enfants se sont retrouvés sans garderie.

Depuis lundi, on fait sécher , a-t-elle poursuivi en montrant le bas de tous les murs qui ont été ouverts.

La garderie de Sandra Simard a été ravagée par l'eau. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Mais voilà que ce qui apparaissait être un casse-tête pour les parents a vite été résolu. Jasmine Lavoie a proposé à Sandra Simard d'accueillir temporairement les enfants chez elle. Les deux femmes travaillaient déjà sur un projet commun de garderie communautaire qui devrait voir le jour dans les prochains mois. Jasmine a accepté de prendre le relais pour donner un peu de répit à sa collègue.

Avec notre projet qui s'en vient, ça allait de soi que j'allais lui donner un coup de main , a lancé Jasmine Lavoie, responsable en service de garde.

C’est lundi après-midi que les deux responsables en service de garde ont reçu leur cargaison de jeux et de livres, gracieuseté de la Caserne de jouets de Chicoutimi-Nord.

Tout à l'heure, quand on a vu le sourire des gens quand on est venu porter ça, bien, on a vu que ça faisait déjà un petit baume , a partagé le fondateur de la Caserne de jouets, Mario Gagnon.

Des vélos font aussi partie de la cargaison qui a été livrée au service de garde en milieu familial. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Le don s’est fait à l’initiative du maire de Rivière-Éternité, Rémi Gagné, et du député de Dubuc, François Tremblay.

On s'est organisés, puis aujourd'hui, bien on livre du bonheur, de l'espoir. Puis l'idée, c'est de lancer le message, aussi, que chaque geste compte , a raconté François Tremblay.

Je vais dire comme Mario, ça fait un petit baume. Ils vont oublier ce qui se passe. Ils sont inquiets. On a beaucoup de pluie encore ce matin, hier matin. Puis on a une incertitude. Est-ce que ça va se passer encore comme le 1er juillet. On souhaite que non, mais c’est la nature , a philosophé Rémi Gagné.

Le député de Dubuc, François Tremblay, le fondateur de la Caserne de jouets, Mario Gagnon, et le maire de Rivière-Éternité, Rémi Gagné, ont posé en compagnie de la responsable en service de garde, Jasmine Lavoie, et de l'éducatrice en milieu familial, Sandra Simard. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Chose certaine, l'élan de générosité de la population touche Sandra Simard droit au cœur.

Je suis émotive parce que ça me touche. Je n'ai pas de mot à dire pour les remercier puis je suis tellement contente. Ça vient me chercher , a-t-elle conclu.

Sandra et Jasmine comptent travailler d'arrache-pied pour être en mesure d'accueillir les enfants ici dès mardi.

D’après un reportage de Mireille Chayer