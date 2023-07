Une Manitobaine poursuit son ex-petit ami pour distribution d’images à caractère sexuelle

La jeune femme indique qu’en mai dernier, une inconnue lui a envoyé un message privé sur Facebook pour l’avertir qu’elle avait vu une vidéo intime d’elle.

J’étais désemparée parce que je ne savais pas si c’était vrai , indique Dianne Oliveira.

Cette dernière a déposé des documents à la Cour le 27 juin dernier pour réclamer des dommages et intérêts non spécifiés.

Jusqu’ici aucune de ces allégations n’a été prouvée devant un tribunal.

L’ancien petit ami de Dianne Oliveira n’a pas encore soumis une mémoire de défense.

Il a cependant soumis un affidavit en réponse à la demande du juge qui lui avait ordonné de dévoiler toutes les images intimes de Dianne Oliveira qu’il avait en sa possession et les noms des personnes à qui il les aurait envoyées.

Dans les documents soumis à la Cour, ce dernier a répondu qu’il avait seulement envoyé la vidéo à Dianne Oliveira par message texte et soutient que cette dernière l’avait effacée de son téléphone.

Trahison ultime

Dianne Oliveira indique que la vidéo en question avait été prise à son insu en novembre 2021 par son ancien petit ami, alors qu’ils étaient en train d’avoir des relations sexuelles.

Il lui a ensuite envoyé la vidéo par message texte et cette dernière lui a immédiatement demandé de l’effacer.

Dianne Oliveira affirme que l’inconnue qui la contactait sur les réseaux sociaux a décrit des détails de la vidéo prise en novembre 2021.

La personne a aussi indiqué que sa meilleure amie avait aussi reçu la même vidéo, alors que son mari avait reçu une autre vidéo intime de Dianne Oliveira, selon des documents de Cour.

Comment peut-on faire ça à un être humain pour lequel tu as de l’estime et pour qui tu as éprouvé des sentiments , se demande Dianne Oliveira. C’est de la trahison ultime et ça me fend le cœur.

La jeune femme avait, dans un premier temps, questionné son ancien conjoint à propos de ces distributions alléguées de vidéos et ce dernier ne lui a pas présenté des excuses, selon elle.

Le défendeur était sur la défensive et était provocant , peut-on lire dans le document soumis à la Cour par Dianne Oliveira. Il a admis qu’il avait envoyé les vidéos, mais qu’elle n’avait pas à s’inquiéter, car son visage n’était pas visible dans la vidéo.

Pourtant, selon la victime alléguée, l’homme lui avait dit qu’il avait effacé la vidéo et toutes les images intimes d’elle quand leur relation a pris fin en 2022. Il lui avait répété la même chose en avril 2023.

En 2015, le Canada a criminalisé la distribution d’une image intime d’une personne sans son consentement.

Selon le Code criminel, une image intime est décrite comme celle où une personne figure nue, exposant ses seins, ses organes génitaux ou sa région anale ou se livrant à une activité sexuelle explicite.

Au Manitoba, la Loi sur la protection des images intimes permet à une personne de demander des compensations financières auprès de ceux qui distribuent des images intimes d’elle à son insu. Selon un récent changement mené à cette loi en mai dernier, le défendeur doit maintenant prouver qu’il a eu le consentement de la victime pour partager ces images.

L’an dernier, une autre Manitobaine avait remporté sa cause dans une affaire de vengeance pornographique. Elle avait reçu 60 000 $ en dommages et intérêts.

Kevin Toyne est l’avocat de Dianne Oliveira. Il affirme qu’il existe beaucoup de personnes victimes de ce genre de crime, mais qu’elles hésitent souvent à porter plainte par peur de ne pas être prises au sérieux.

Dianne Oliveira a aussi déposé une plainte criminelle contre son ex-petit ami, mais elle n’a reçu que très peu d’informations de la part la Gendarmerie royale du Canada jusqu’ici.

Un porte-parole de la GRC affirme que la police ne peut pas faire de commentaires sur des cas particuliers, mais que ce type d'allégations est pris très au sérieux.

Avec les informations d’Ian Froese